Condividi | M.P. 16:13 L´assessora al Turismo, cultura, spettacolo, sport e istruzione Alessandra Vetrano ha protocollato stamattina le sue dimissioni. La scelta, condivisa con l´amministrazione comunale, è scaturita per motivi personali L´assessore alla Cultura Vetrano lascia l´incarico



PORTO TORRES – L'assessora al Turismo, cultura, spettacolo, sport e istruzione Alessandra Vetrano ha protocollato stamattina le sue dimissioni. La scelta, condivisa con l'amministrazione comunale, è scaturita per motivi personali. Dall'inizio dell'insediamento dell'amministrazione pentastellata è' il quarto assessore dell'esecutivo che presenta le dimissioni per motivi personali. Ma nell'ultima riunione della commissione cultura, la ex assessore aveva lamentato la mancanza di risorse necessarie per organizzare le manifestazioni estive e future.



«La mia decisione è frutto di una riflessione ponderata, scaturita a seguito di alcune vicende personali – dichiara Alessandra Vetrano – dopo molte valutazioni ho concluso che mi è sempre più difficile conciliare la mia vita personale con un'azione amministrativa continua. Il ruolo che ho rivestito necessita infatti di costanza e dedizione, che in questo momento non posso garantire. Ringrazio il sindaco per aver da subito creduto in me e avermi trasmesso la sua grande umanità, i consiglieri di maggioranza che non hanno mai mancato di supportarmi e gli assessori. Ci tengo anche a esprimere la mia gratitudine a tutta la struttura comunale e in particolare al dirigente del mio settore e al personale dell'ufficio Cultura e sport».



«Ringrazio Alessandra Vetrano – commenta il sindaco Sean Wheeler – non posso dire che sia stato facile accettare la sua decisione, ma quando le motivazioni addotte sono di carattere familiare, la politica e il lavoro passano necessariamente in secondo piano. A nome di tutta la giunta e dell'amministrazione comunale le esprimo gratitudine per il lavoro svolto dal marzo 2017 a oggi e che ha portato avanti senza risparmiare energie. Tantissimi sono gli obiettivi raggiunti dal suo assessorato: ha mantenuto costantemente i rapporti con i rappresentanti scolastici e con il mondo dello sport e dell'associazionismo sportivo e culturale; sottolineo poi il suo impegno nelle diverse organizzazioni degli eventi in città, tra cui, cito la Festha Manna e Monumenti Aperti, due iniziative che hanno ottenuto un grande successo, merito del suo lavoro. Credo sia importante evidenziare anche le costanti attività di promozione turistica e il suo impegno per far diventare Porto Torres sempre più un punto di riferimento nell'offerta della Sardegna e dell'Italia». Commenti PORTO TORRES – L'assessora al Turismo, cultura, spettacolo, sport e istruzione Alessandra Vetrano ha protocollato stamattina le sue dimissioni. La scelta, condivisa con l'amministrazione comunale, è scaturita per motivi personali. Dall'inizio dell'insediamento dell'amministrazione pentastellata è' il quarto assessore dell'esecutivo che presenta le dimissioni per motivi personali. Ma nell'ultima riunione della commissione cultura, la ex assessore aveva lamentato la mancanza di risorse necessarie per organizzare le manifestazioni estive e future.«La mia decisione è frutto di una riflessione ponderata, scaturita a seguito di alcune vicende personali – dichiara Alessandra Vetrano – dopo molte valutazioni ho concluso che mi è sempre più difficile conciliare la mia vita personale con un'azione amministrativa continua. Il ruolo che ho rivestito necessita infatti di costanza e dedizione, che in questo momento non posso garantire. Ringrazio il sindaco per aver da subito creduto in me e avermi trasmesso la sua grande umanità, i consiglieri di maggioranza che non hanno mai mancato di supportarmi e gli assessori. Ci tengo anche a esprimere la mia gratitudine a tutta la struttura comunale e in particolare al dirigente del mio settore e al personale dell'ufficio Cultura e sport».«Ringrazio Alessandra Vetrano – commenta il sindaco Sean Wheeler – non posso dire che sia stato facile accettare la sua decisione, ma quando le motivazioni addotte sono di carattere familiare, la politica e il lavoro passano necessariamente in secondo piano. A nome di tutta la giunta e dell'amministrazione comunale le esprimo gratitudine per il lavoro svolto dal marzo 2017 a oggi e che ha portato avanti senza risparmiare energie. Tantissimi sono gli obiettivi raggiunti dal suo assessorato: ha mantenuto costantemente i rapporti con i rappresentanti scolastici e con il mondo dello sport e dell'associazionismo sportivo e culturale; sottolineo poi il suo impegno nelle diverse organizzazioni degli eventi in città, tra cui, cito la Festha Manna e Monumenti Aperti, due iniziative che hanno ottenuto un grande successo, merito del suo lavoro. Credo sia importante evidenziare anche le costanti attività di promozione turistica e il suo impegno per far diventare Porto Torres sempre più un punto di riferimento nell'offerta della Sardegna e dell'Italia».