Porto Torres, Comprensivo 1 in Capitaneria

PORTO TORRES - Questa mattina 11 alunni della scuola elementare "Dessì" e 19 alunni della scuola media "Brunelleschi" di Porto Torres, accompagnati dal personale del corpo docente, si sono recati presso la sede della locale Capitaneria di porto per una visita guidata alle unità navali ed agli ambienti operativi della Guardia Costiera. La visita rientra all'interno di un progetto più ampio curato dell'Istituto "Brunelleschi" chiamato "Terra, mare e vento". Nel corso della visita, i bambini sono saliti a bordo delle motovedette in dotazione alla Capitaneria di porto turritana, per vedere da vicino le sofisticate apparecchiature ed apprezzare la vita di bordo. Dopo le unità navali, la visita è proseguita in Sala operativa per alcune spiegazioni sulle apparecchiature radio e sui sistemi di controllo della navigazione nel Golfo dell'Asinara. I piccoli ospiti hanno mostrato molto interesse per quanto visto, non lesinando simpatiche domande e curiosità.