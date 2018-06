Condividi | Red 13:38 Assegnato all’algherese Carla Valentino il premio “Josep Maria Batista i Roca-Memorial Enric Garriga Trullols 2018”. Anche quest´anno, l’Institut de projecció exterior de la cultura catalana, ha conferito il premio a dieci catalani o catalanofili che risiedono al di fuori del territorio catalano Premio Batista i Roca per un´algherese



ALGHERO - Anche quest'anno, l’Institut de projecció exterior de la cultura catalana, ha conferito il Premio “Josep Maria Batista i Roca-Memorial Enric Garriga Trullols 2018” a dieci catalani o catalanofili che risiedono al di fuori del territorio catalano. In questa 30esima edizione, tra i premiati c'è anche l’algherese Carla Valentino.



Da trent’anni, il premio “Batista i Roca” viene assegnato a persone che risiedono in diverse parti del mondo e che si sono distinte nel tempo per il loro lavoro a favore del mantenimento della lingua catalana, nelle sue varianti, e con azioni continue di promozione e diffusione della cultura e della conoscenza della Catalogna nei territori in cui vivono. Valentino, da oltre vent’anni è impegnata nella diffusione, conoscenza ed insegnamento della variante algherese del catalano, prima nelle scuole dell’obbligo pubbliche e private in qualità di esperta esterna di alcuni progetti, e poi come docente di corsi per adulti.



Ha collaborato con diverse entità ed istituzioni sia locali, sia catalane, tra cui il Comune di Alghero, il Parco di Porto Conte, la Generalitat de Catalunya ed attualmente è vicepresidente dell'Òmnium Cultural de l’Alguer. Inoltre, è esperta di traduzioni in algherese, di testi di varie tipologie, tra cui anche testi letterari; degna di nota la traduzione de “Il Piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry.



Questo riconoscimento conferma la professionalità ed il costante impegno profuso da Carla Valentino nel promuovere a diversi livelli la cultura peculiare della città di Alghero. La premiazione avverrà con una cerimonia pubblica, che si terrà a Barcellona nel novembre 2018.



Nella foto: Carla Valentino Commenti ALGHERO - Anche quest'anno, l’Institut de projecció exterior de la cultura catalana, ha conferito il Premio “Josep Maria Batista i Roca-Memorial Enric Garriga Trullols 2018” a dieci catalani o catalanofili che risiedono al di fuori del territorio catalano. In questa 30esima edizione, tra i premiati c'è anche l’algherese Carla Valentino.Da trent’anni, il premio “Batista i Roca” viene assegnato a persone che risiedono in diverse parti del mondo e che si sono distinte nel tempo per il loro lavoro a favore del mantenimento della lingua catalana, nelle sue varianti, e con azioni continue di promozione e diffusione della cultura e della conoscenza della Catalogna nei territori in cui vivono. Valentino, da oltre vent’anni è impegnata nella diffusione, conoscenza ed insegnamento della variante algherese del catalano, prima nelle scuole dell’obbligo pubbliche e private in qualità di esperta esterna di alcuni progetti, e poi come docente di corsi per adulti.Ha collaborato con diverse entità ed istituzioni sia locali, sia catalane, tra cui il Comune di Alghero, il Parco di Porto Conte, la Generalitat de Catalunya ed attualmente è vicepresidente dell'Òmnium Cultural de l’Alguer. Inoltre, è esperta di traduzioni in algherese, di testi di varie tipologie, tra cui anche testi letterari; degna di nota la traduzione de “Il Piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry.Questo riconoscimento conferma la professionalità ed il costante impegno profuso da Carla Valentino nel promuovere a diversi livelli la cultura peculiare della città di Alghero. La premiazione avverrà con una cerimonia pubblica, che si terrà a Barcellona nel novembre 2018.Nella foto: Carla Valentino