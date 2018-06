Condividi | Red 10:06 Per la prima volta, la manifestazione Made in Sardegna ospiterà il torneo nazionale, circuito di primissimo livello organizzato da Beach volley University e Just people, in collaborazione con la Lega italiana beach volley e sostenuto da Bper banca Il SummerBeach ospiterà il Beach volley Italia tour



ALGHERO - Per la prima volta, la manifestazione Made in Sardegna, il SummerBeach tour, ospiterà il torneo nazionale “Beach volley Italia tour”, circuito di primissimo livello organizzato da Beach volley University e Just people, in collaborazione con la Lega italiana beach volley e sostenuto da Bper banca. Il torneo è della più alta categoria ed assegnerà punti per la classifica nazionale. Il tour italiano partirà domenica 17 e lunedì 18 giugno dall’Emilia Romagna, nei Lidi ferraresi, per uno degli appuntamenti più attesi della stagione.



Proseguendo sabato 30 giugno e domenica 1 luglio sulla spiaggia di Ostia Lido, a Roma; sabato 14 e domenica 15 luglio a San Benedetto del Tronto, e finalmente sbarcherà in Sardegna, sabato 28 e domenica 29 luglio, nella spiaggia del Lido San Giovanni, ad Alghero. Parteciperanno le migliori coppie del panorama nazionale. Sono previste oltre cinquanta coppie provenienti da tutta Italia. Le gare saranno disputate da atleti delle categorie sia maschile, sia femminile.



Durante i due giorni, non mancheranno le sorprese. Gli organizzatori della Polisportiva Sottorete, in collaborazione con Manofuori di Cagliari, hanno in serbo momenti di intrattenimento per tutte le fasce d'età. D'altronde, da sempre, il SummerBeach si è contraddistinto proprio per la sua natura ludica.



