Condividi | Red 22:52 Alle 13.50, è arrivato al Mario Mameli il primo volo proveniente da Mosca operato dalla S7 airlines. L´Airbus A320 aveva a bordo 152 passeggeri Aeroporto Cagliari: primo atterraggio dalla Russia



CAGLIARI – Oggi (domenica), con 20' d’anticipo rispetto all'orario previsto, è atterrato all’aeroporto di Cagliari il primo volo proveniente da Mosca operato dalla compagnia S7 Airlines. Il vettore è membro dell’alleanza internazionale oneworld.



E’ la prima volta che un vettore russo di linea atterra al “Mario Mameli”. Una calorosa accoglienza per i 152 passeggeri. Alla base della scaletta dell’Airbus A320, il benvenuto a Cagliari è stato dato da due donne del Gruppo folcloristico Cagliari, quartiere di Villanova. Tutti i passeggeri sono stati omaggiati con dei prodotti enogastronomici offerti da Crai ed oggetti d’artigianato regionale della boutique Isola, presente in aeroporto nella zona Partenze.



Il collegamento diretto da Cagliari per Mosca sarà operato per la stagione estiva il mercoledì e la domenica. I voli partiranno dal Mario Mameli alle 15.05, con arrivo all'aeroporto di Domodedovo alle 20.25 ora locale. Il volo di ritorno partirà da Mosca alle 10.55 ed arriverà a Cagliari alle 14.10. Commenti CAGLIARI – Oggi (domenica), con 20' d’anticipo rispetto all'orario previsto, è atterrato all’aeroporto di Cagliari il primo volo proveniente da Mosca operato dalla compagnia S7 Airlines. Il vettore è membro dell’alleanza internazionale oneworld.E’ la prima volta che un vettore russo di linea atterra al “Mario Mameli”. Una calorosa accoglienza per i 152 passeggeri. Alla base della scaletta dell’Airbus A320, il benvenuto a Cagliari è stato dato da due donne del Gruppo folcloristico Cagliari, quartiere di Villanova. Tutti i passeggeri sono stati omaggiati con dei prodotti enogastronomici offerti da Crai ed oggetti d’artigianato regionale della boutique Isola, presente in aeroporto nella zona Partenze.Il collegamento diretto da Cagliari per Mosca sarà operato per la stagione estiva il mercoledì e la domenica. I voli partiranno dal Mario Mameli alle 15.05, con arrivo all'aeroporto di Domodedovo alle 20.25 ora locale. Il volo di ritorno partirà da Mosca alle 10.55 ed arriverà a Cagliari alle 14.10.