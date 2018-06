Condividi | Red 18:21 Nella D1 maschile, gli algheresi sbancano per 0-6 i campi dello Sporting Ct Quartu e vincono imbattuti il girone. Nella D4 maschile, vittoria per 0-2 a Ploaghe. Una doppia vittoria domenica prossima vorrebbe dire una doppia promozione Serie D: Tc Alghero protagonista



ALGHERO – Prosegue positivamente il cammino delle squadre maschili del Tc Alghero nei campionati regionali di serie D di tennis a squadre. Nella D1 maschile, gli algheresi hanno vinto da imbattuti il loro girone, sbancando per 0-6 i campi dello Sporting Ct Quartu.



Domenica 10 giugno, sono in programma i play-off promozione. Non si sa ancora chi arriverà sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia, ma una vittoria varrebbe la promozione in serie C.



Bene anche i ragazzi della D4, che nel tabellone finale hanno vinto 0-2 in casa del Tc Ploaghe. In caso di ulteriore al prossimo turno, gli algheresi festeggerebbero la promozione in serie D3.



