Giugno inizia col botto. Primo week-end all´insegna della calura agostana, che annuncia l´arrivo della bella stagione, dopo un maggio troppo spesso grigio e piovoso Scoppia l'estate, Alghero verso 34°



ALGHERO – Inizia col botto il giugno in Sardegna. Tra oggi (sabato) e domani, domenica 3 giugno, diverse città isolane vedranno i termometri salire fino ai 34gradi. Tra queste, anche Alghero, che potrà assaporare un antipasto d'agosto.



Come spiegato dall'Ufficio meteo dell'Areonatucia militare di Decimomannu, la Sardegna è in un campo di medie pressioni. Nel fine settimana, la nuvolosità sarà alta e sottile. Le temperature sono in aumento rispetto alla media stagionale, con 28-30gradi nel Campidano e nelle pianure occidentali, mentre nelle zone più costiere orientali saranno in media sui 22-24 gradi.



Domani, si registrerà un ulteriore aumento delle temperature nell'area occidentale, nell'Algherese e nell'Oristanese si potranno raggiungere i 32-34gradi, con una ventilazione debole a regime di brezza. Ma sarà un bel tempo di breve durata, visto che, già lunedì 4 giugno, con l'arrivo del maestrale, le temperature torneranno ad abbassarsi di diversi gradi.