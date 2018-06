Condividi | Red 18:11 La ricetta dello chef Giovanni Mura si è aggiudicata a Nancy il terzo posto nella competizione europea dedicata alla ristorazione professionale dedicata agli studenti universitari “Campus cook” Ersu Sassari vincente in Francia



SASSARI - La ricetta dello chef di Ersu Sassari Giovanni Mura si è aggiudicata a Nancy il terzo posto nella competizione europea dedicata alla ristorazione professionale dedicata agli studenti universitari “Campus cook”. Il succo di frutta al finocchietto selvatico, rucola e cetriolo ha sbaragliato la preparatissima concorrenza proveniente da Enti che operano in rinomate città universitarie, ricevendo inoltre un premio in denaro di 400euro. Il direttore generale Antonello Arghittu esprime soddisfazione ed orgoglio per il risultato ottenuto e si congratula con lo chef Mura, che in questo modo ha contribuito a portare alta la bandiera di Ersu Sassari in Europa.



