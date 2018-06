Condividi | Red 19:04 Martedì, l´Auditorium della scuola media Maria Carta ospiterà la commedia in un atto unico tratta dall´omonima opera buffa di Giacomo Puccini, su libretto di Giovacchino Forzano, portata in scena dall´Associazione teatrale AnalfabElfica Teatro: Gianni Schicchi ad Alghero



ALGHERO - Martedì 5 giugno, nell'Auditorium della Scuola media “Maria Carta”, in Via Malta, ad Alghero, l'Associazione teatrale AnalfabElfica porterà in scena il “Gianni Schicchi”, commedia in un atto unico tratta dall'omonima opera buffa di Giacomo Puccini, su libretto di Giovacchino Forzano. Lo spettacolo è il lavoro conclusivo di uno dei frequentatissimi laboratori teatrali organizzati dall'AnalfabElfica e, nel caso specifico, dal gruppo teatrale degli adulti. La regia ed il riadattamento teatrale sono a cura di Enrico Fauro, presidente dell'AnalfabElfica.



Al centro del percorso, un lavoro di studio e ricerca sul piano letterario, che ha preso le mosse da Dante, giungendo alla Commedia dell'arte, per approdare al teatro in maschera. Sul piano musicale, invece, confluiscono i risultati di un altro corso formativo, che l'AnalfabElfica porta avanti da tre anni con gli ascolti musicali, alla scoperta dei grandi capolavori della musica classica e lirica, che continua constantemente a destare grande interesse e partecipazione. Il connubio di teatro e musica, è uno degli approfondimenti che l'AnalfabElfica ha coltivato con maggior dedizione in questi suoi tredici anni di attività, facendo divenire una propria peculiarità stilistica e didattica, l'accostamento funzionale di testi immortali, con i grandi momenti della musica di ogni tempo.



La Sezione Adulti della compagnia AnalfabElfica vedrà in scena Monia Satta, Rita Marcasciano, Nadia Picchedda, Ica Sanna, Giuliana Piras, Angela Pinna, Maria Casu, Maria Scanu, Pinuccia Murru, Maria Grazia Marengo, Loredana Corriga, Claudia Gnani, Ietta Are, Marilena Acciaro, Fiammetta Mulas, Rosanna Sini, Maria Luisa Sotgia e Mariella Lubrano. Il biglietto d'ingresso costa 8euro per gli adulti mentre, il ridotto al di sotto dei dodici anni costa 5euro.