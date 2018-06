Condividi | M.P. 23:21 Aveva invitato i concittadini a festeggiare la formazione del nuovo governo con un bagno nelle acque di Balai. Così la consigliera comunale della maggioranza pentastellata, Loredana De Marco, ex presidente del consiglio ha mantenuto la promessa Governo fatto, tuffo a Balai per i 5 Stelle



PORTO TORRES - Aveva invitato i concittadini a festeggiare la formazione del nuovo governo con un bagno nelle acque di Balai. Così la consigliera comunale della maggioranza pentastellata, Loredana De Marco, ex presidente del consiglio ha mantenuto la promessa e questo pomeriggio insieme alle sue colleghe del Movimento 5 Stelle ha dedicato il suo tuffo al futuro del governo nato dall’alleanza tra M5S e Lega Salvini.



«So bene che un bagno al mare non cancellerà i problemi della nostra città ma oggi voglio gioire per il realizzarsi di un sogno, - ha detto l'ex presidente De Marco - domani sarà un altro giorno e affronteremo con rinnovato spirito le vecchie e le nuove difficoltà».