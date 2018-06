Condividi | Red 19:54 Lunedì sera, la Sala Multimediale ospiterà la presentazione del libro della scrittrice siciliana “Prima dammi il pane”. Domenica, Casa Manno aderisce alla Seconda giornata nazionale dei Piccoli musei: l´ingresso sarà gratuito Casa Manno: da Angela Bonanno ai Piccoli musei



ALGHERO – Lunedì 4 giugno, alle 18.30, la Sala Multimediale di Casa Manno ospiterà la presentazione del libro “Prima dammi il pane”, di Angela Bonanno. Nell'occasione, l'autrice dialogherà con Mauro Porcu, giornalista, scrittore e direttore di Casa Manno.



Bonanno vive e lavora a Catania. Le sue pubblicazioni, edite sia in lingua italiana, sia in dialetto siciliano, le sono valse vari riconoscimenti e meriti. Nel 2011, pubblica il suo primo romanzo, “Antologia della malata felice”, con la casa editrice Forme-Libere, ottenendo una Segnalazione speciale della Giuria Premio Brancati 2012. Nel 2014, si aggiudica il Premio “Franco Fortini” nella quarta edizione, con la raccolta “Pani schittu”, pubblicata dalla Cfr Edizioni. Nel dicembre 2017, pubblica “Strammata”, una raccolta di poesie in dialetto siciliano, con le edizioni Forme-Libere. Sue poesie sono inserite in varie antologie e tradotte in polacco ed in spagnolo.



La presentazione è organizzata con il patrocinio del locale Comitato della Società Dante Alighieri ed in collaborazione con il Centro servizi culturali Unla di Macomer, con la Libreria Cyrano e con Catartica Edizioni. Inoltre, Casa Manno aderisce alla Seconda giornata nazionale dei Piccoli musei, promossa dall'Apm, in programma domenica 3 giugno. Per l'occasione, il museo aprirà dalle 10 alle 13 e, come di consueto, dalle 16 alle 20. L'ingresso sarà gratuito. Commenti ALGHERO – Lunedì 4 giugno, alle 18.30, la Sala Multimediale di Casa Manno ospiterà la presentazione del libro “Prima dammi il pane”, di Angela Bonanno. Nell'occasione, l'autrice dialogherà con Mauro Porcu, giornalista, scrittore e direttore di Casa Manno.Bonanno vive e lavora a Catania. Le sue pubblicazioni, edite sia in lingua italiana, sia in dialetto siciliano, le sono valse vari riconoscimenti e meriti. Nel 2011, pubblica il suo primo romanzo, “Antologia della malata felice”, con la casa editrice Forme-Libere, ottenendo una Segnalazione speciale della Giuria Premio Brancati 2012. Nel 2014, si aggiudica il Premio “Franco Fortini” nella quarta edizione, con la raccolta “Pani schittu”, pubblicata dalla Cfr Edizioni. Nel dicembre 2017, pubblica “Strammata”, una raccolta di poesie in dialetto siciliano, con le edizioni Forme-Libere. Sue poesie sono inserite in varie antologie e tradotte in polacco ed in spagnolo.La presentazione è organizzata con il patrocinio del locale Comitato della Società Dante Alighieri ed in collaborazione con il Centro servizi culturali Unla di Macomer, con la Libreria Cyrano e con Catartica Edizioni. Inoltre, Casa Manno aderisce alla Seconda giornata nazionale dei Piccoli musei, promossa dall'Apm, in programma domenica 3 giugno. Per l'occasione, il museo aprirà dalle 10 alle 13 e, come di consueto, dalle 16 alle 20. L'ingresso sarà gratuito.