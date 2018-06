video Condividi | A.S. 18:28 Pulisci-spiaggia all´alba sul Lido



Chiuse le operazioni di movimentazione massiccia della posidonia nei siti di stoccaggio storici, ad Alghero dalle primissime ore della giornata a lavoro il pulisci-spiaggia per i passaggi quotidiani. Intanto anche questa mattina summit a Sant´Anna tra assessorato all´Ambiente, Parco, Laore e Agris: dal prossimo autunno si procederà alla bonifica di San Giovanni con parte di posidonia che sarà utilizzata in agricoltura. Le immagini del macchinario a lavoro sulla spiaggia del Lido.