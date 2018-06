Condividi | Red 18:00 In prima fila il consigliere regionale Marco Tedde. La riorganizzazione della Rete ospedaliera secondo i partiti del Centrodestra sardista e civico, metterebbe a rischio i due presidi sanitari della città di Alghero Sanità a rischio: sit-in al Civile



ALGHERO - Qualche decina di persone, questa mattina (venerdì), ha preso parte al sit-in di protesta convocato dal Centrodestra davanti all'ospedale Civile di Alghero. In prima fila il consigliere regionale Marco Tedde.



Nonostante la questione sanità sia ormai al centro della discussione regionale, e soprattutto riguardi da vicino tutti i cittadini, ad Alghero stranamente non scalda i cuori di molti. Ed anche questa mattina c'è stata un'ulteriore conferma.



La riorganizzazione della Rete ospedaliera secondo i partiti del Centrodestra sardista e civico, metterebbe a rischio i due presidi sanitari della città, l'ospedale Marino e il Civile.



