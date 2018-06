Condividi | M.P. 16:49 Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala consiliare per la giornata di lunedì 4 giugno alle ore 9 per trattare una serie di interrogazioni a firma dei consiglieri di minoranza e maggioranza Porto Torres, in Consiglio l´antincendio nelle scuole



PORTO TORRES - Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala consiliare per la giornata di lunedì 4 giugno alle ore 9 per trattare una serie di interrogazioni a firma dei consiglieri di minoranza e maggioranza. Si parlerà degli interventi su strutture sportive, interrogazione che porta la firma del consigliere Pd Massimo Cossu.



Tra gli argomenti più urgenti la dotazione della Certificazione prevenzione incendi nelle scuole e negli edifici pubblici e strutture sportive, a firma del consigliere Franco Pistidda. Verrà discusso anche il quesito posto dalla consigliera 5 Stelle Loredana De Marco sul progetto LavoRas.



Infine la mozione avente ad oggetto "Predisposizione cantiere di lavoro comunale manutenzioni segnaletica stradale" del consigliere Davide Tellini e la proposta di ordine del giorno sui lavori socialmente utili presentata dalla consigliera Paola Conticelli, entrambi del gruppo misto di minoranza.