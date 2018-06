Condividi | A.S. 16:48 Aderiscono all´iniziativa organizzata dalla Legambiente con la collaborazione dell´assessorato all´Ambinete del Comune di Alghero, il Gruppo Scout Alghero 2 ed il Comitato di Quartiere Fertilia-Arenosu Spiagge pulite, appuntamento ad Alghero



ALGHERO - Nell'ambito della campagna nazionale "Spiagge e Fondali Puliti", Legambiente propone una mattinata di pulizia del litorale di Alghero, lungo la spiaggia antistante Villa Segni e l'ex Palacongressi. L'appuntamento per chiunque volesse dare una mano, è fissato pr la giornata di domenica 3 giugno (ore 10).



Aderiscono all'iniziativa il Gruppo Scout Alghero 2 ed il Comitato di Quartiere Fertilia-Arenosu. Naturalmente i rifiuti raccolti verranno differenziati e verrà effettuato un monitoraggio statistico.



«Ci cercherà di sensibilizzare i partecipanti, soprattutto i più giovani, sul pressante problema del beach litter e soprattutto sul problema delle tante plastiche, di ogni tipologia e dimensione, che inquinano il mare e le coste» precisa il presidente Roberto Barbieri. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Alghero.