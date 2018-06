Condividi | Red 12:38 Continuano gli appuntamenti nella struttura di Via Manzoni, ad Alghero. Oggi e domani, “Rossini, barba e capelli”, lo spettacolo teatrale di e con Ignazio Chessa. Domenica, “ChiSonoIo?”, lo show musicale di Luca Usai. E lunedì, a grande richiesta, ritorna Nicola Virdis, con il suo monologo teatrale “La mia vita è uno spettacolo (comico)” Un lungo week-end a Lo Teatrì



ALGHERO - Continua con due spettacoli per bambini, un incontro musicale ed un monologo teatrale il calendario degli eventi organizzati dalla nuova Associazione di promozione sociale “Lo Teatrí”, ad Alghero, con la direzione artistica di Ignazio Chessa. Per il 150esimo anniversario della morte del compositore italiano Gioacchino Rossini (Pesaro 1792–Passy, Parigi 1868), Lo Teatrí di Ignazio Chessa vuole promuovere la memoria di questo genio universale attraverso due repliche di “Rossini, barba e capelli”, lo spettacolo teatrale di e con Ignazio Chessa dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Gli appuntamenti con l’Opera di Rossini saranno a Lo Teatrí, in Via Manzoni, oggi (venerdì) e domani, sabato 2 giugno, alle 18. Il biglietto d'ingresso costa 6euro.



Domenica 3, alle 20, Luca Usai sarà a Lo Teatrí con “ChiSonoIo?”, il suo progetto solista, che comprende brani originali, voce, chitarra acustica droppata e box stomp, suonati e cantati con “AnimaPoEticaManteRock”. All'attivo il primo disco, pubblicato di recente, dal titolo “Mi dispiace, mi perdono, ti amo, grazie!”, titolo tradotto, che deriva da un’antica e potente formula di guarigione awayana, l'Hoponopono. In parallelo al suo repertorio, Usai dedica alcuni suoi sentiti omaggi musicali ad autori ed anime artistiche a lui affini e con cui in qualche modo risuona naturalmente (Ferretti, Battiato e Jannacci). L'entrata è ad offerta libera e consapevole.



Infine, a grande richiesta, dopo l'overbooking ed il trionfo di risate ed applausi di domenica scorsa, l’attore e giocoliere Nicola Virdis sarà di nuovo a Lo Teatrí con le sue mirabolanti performance ed il suo divertente monologo “La mia vita è uno spettacolo (comico)”, lunedì 4, alle 21. Lo spettacolo è indicato per adolescenti ed adulti. Il biglietto d'ingresso costa 5euro.



Gli eventi si tengono nella sede dell’Associazione di Promozione Sociale “Lo Teatrì”, in Via Manzoni 85, ad Alghero ed i posti sono limitati (massimo treant persone per volta). Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, si può telefonare sono attivi il numero di telefono della segreteria organizzativa a cura di Claudia Soggiu (349/8024059), il servizio Messenger sulla pagina Fabebook de “Lo Teatrì” e l'indirizzo mail loteatri@gmail.com.



Nella foto: Ignazio Chessa