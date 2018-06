video Condividi | A.S. 17:08 E´ Luciano Solinas il sindaco di Fertilia



Il Comitato di quartiere ha confermato (per la quarta volta) anche per il prossimo biennio il presidente Luciano Solinas. Vicepresidente sarà Luca Rondoni, Lorena Calebotta confermata tesoriere, segretaria Chiara Colledanchise. In Consiglio, anche Pier Giuseppe Brao, Rosa Abruzzese, Franca Venier, Antonio Saiu e Roberto Cassitta. «Pronti ad impegnarci per migliorare le condizioni di Fertilia e dell'Arenosu». Al microfono del Quotidiano di Alghero i rappresentanti del comitato spiegano gli obbiettivi di mandato e le principali problematiche sul tavolo dell'Amministrazione comunale.