Campionato nazionale velocità ad Alghero

ALGHERO – Domenica 3 giugno, il kartodromo Pista del corallo di Alghero ospiterà la terza prova del Campionato nazionale velocità-selettiva Sardegna e la quarta prova del Campionato sardo velocità Asi, organizzato dal Motoclub 3S Nuoro, in collaborazione con il Motoclub Portoferro. Tra le categorie partenti, “Pit bike rokies”, Sport”, “Light”, “Open”, “Ohvale 110-160”, “Quadmotard” e “Supermotard”.



La prova della selettiva Sardegna del Campionato nazionale velocità è valida per le qualificazioni alla Finale nazionale: si qualificheranno i primi cinque classificati di ogni categoria. Domenica, gli appassionati di velocità vedranno darsi battaglia i migliori piloti sardi, che saranno spettacolo per una giornata di sport e divertimento.



La giornata inizierà alle 8, con le iscrizioni ed il ritiro trasponder. Alle 9, spazio alle verifiche tecniche ed alle 10, via alle qualifiche. Il semaforo verde per gara 1 è in programma alle 11, mentre quello per gara 2 ale 15.10. Alle 17, le premiazioni.