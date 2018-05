Condividi | Red 17:03 Stando alle previsioni, tra mercoledì e domenica 3 giugno, dovrebbero essere circa 26mila i passeggeri che transiteranno nello scalo Riviera del corallo di Alghero. Si tratta del primo vero fine-settimana dell'estate 2018 nonostante il tempo ancora incerto Boom nel weekend: 26mila passeggeri ad Alghero



ALGHERO – Da mercoledì a domenica 3 giugno, saranno circa 26mila i passeggeri che transiteranno nell'aeroporto di Alghero. Queste le previsioni rese note da Sogeaal, la società che gestisce lo scalo Riviera del corallo per il prossimo weekend, il primo vero fine-settimana estivo nonostante il tempo ancora incerto.



L’incremento più significativo, grazie all’avvio delle nuove rotte per Barcellona (Vueling), Berlino e Londra (Easyjet), Maastricht ed Amsterdam (Corendon) e Madrid (Volotea), si registra sul fronte dei collegamenti internazionali che, passando da 50 del 2017 ai 64 di quest'anno (+28percento), permettono di stimare un contestuale aumento dei passeggeri internazionali del 23percento circa. Buone anche le previsioni per il mese di maggio, con un’aspettativa di oltre 125.400 passeggeri e di un incremento del +6percento rispetto allo stesso mese dello scorso anno.



«Questi numeri, che riteniamo saranno certamente confermati e superati a consuntivo - ha detto il direttore generale della Sogeaal Mario Peralda - sono effetto dei nuovi, importanti, collegamenti attivati con partner consolidati, come EasyJet e Volotea, e con nuovi vettori come Vueling o Corendon. Un ampliamento dell’offerta resa possibile dal lavoro che la nostra società ha portato avanti insieme agli stakeholder del territorio sfruttando le opportunità delle politiche di destinazione varate dall’Assessorato del Turismo». Commenti ALGHERO – Da mercoledì a domenica 3 giugno, saranno circa 26mila i passeggeri che transiteranno nell'aeroporto di Alghero. Queste le previsioni rese note da Sogeaal, la società che gestisce lo scalo Riviera del corallo per il prossimo weekend, il primo vero fine-settimana estivo nonostante il tempo ancora incerto.L’incremento più significativo, grazie all’avvio delle nuove rotte per Barcellona (Vueling), Berlino e Londra (Easyjet), Maastricht ed Amsterdam (Corendon) e Madrid (Volotea), si registra sul fronte dei collegamenti internazionali che, passando da 50 del 2017 ai 64 di quest'anno (+28percento), permettono di stimare un contestuale aumento dei passeggeri internazionali del 23percento circa. Buone anche le previsioni per il mese di maggio, con un’aspettativa di oltre 125.400 passeggeri e di un incremento del +6percento rispetto allo stesso mese dello scorso anno.«Questi numeri, che riteniamo saranno certamente confermati e superati a consuntivo - ha detto il direttore generale della Sogeaal Mario Peralda - sono effetto dei nuovi, importanti, collegamenti attivati con partner consolidati, come EasyJet e Volotea, e con nuovi vettori come Vueling o Corendon. Un ampliamento dell’offerta resa possibile dal lavoro che la nostra società ha portato avanti insieme agli stakeholder del territorio sfruttando le opportunità delle politiche di destinazione varate dall’Assessorato del Turismo».