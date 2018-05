Condividi | Red 22:08 Aumenta il numero degli studenti esonerati completamente dal pagamento delle tasse all’UniCa. Via libera degli organi collegiali dell’Ateneo: incrementata la soglia del valore Isee per l’applicazione dell’esonero totale dalla contribuzione studentesca da 13mila a 23mila euro Isee da 23mila euro: niente tasse all´Università di Cagliari



CAGLIARI - Ora c’è l’ufficialità: questa mattina (giovedì), il Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Cagliari, riunito a Palazzo Belgrano, ha approvato la modifica al Regolamento tasse che incrementa la soglia del valore Isee per l’applicazione dell’esonero totale dalla contribuzione studentesca da 13mila a 23mila euro. Per effetto del provvedimento, il numero degli studenti esonerati totalmente dal pagamento delle tasse dovrebbe passare da 2062 a 4942.



Il totale complessivo degli esonerati (nel quale rientrano anche altri motivi di esonero) passerebbe così da 7725 a 10605. Il condizionale è d’obbligo, perché si tratta di una simulazione compiuta sui dati attualmente in possesso dell’Ateneo e relativi agli iscritti attuali. Infatti, la nuova norma potrebbe però favorire (questo è anche l’auspicio) l’iscrizione di nuovi studenti che, proprio in funzione della novità, possono adesso scegliere di iscriversi all’Università di Cagliari.



«Si tratta di una decisione autonoma dell’Ateneo – è il commento del rettore Maria Del Zompo – resa possibile dall’aumento dello stanziamento operato dal Consiglio regionale a valere sulla Legge regionale 26: un provvedimento che ci ha permesso di andare ben oltre la previsione del Governo nazionale, che si fermava a 13mila euro». Tra gli esonerati totalmente dal pagamento delle tasse rientrano anche i beneficiari delle borse di studio dell’Ersu, gli studenti figli di genitori disoccupati o iscritti nelle liste di mobilità, gli studenti con disabilità ed i neodiplomati con 100/100 o 100/100 e lode.



Nella foto: il rettore dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo Commenti CAGLIARI - Ora c’è l’ufficialità: questa mattina (giovedì), il Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Cagliari, riunito a Palazzo Belgrano, ha approvato la modifica al Regolamento tasse che incrementa la soglia del valore Isee per l’applicazione dell’esonero totale dalla contribuzione studentesca da 13mila a 23mila euro. Per effetto del provvedimento, il numero degli studenti esonerati totalmente dal pagamento delle tasse dovrebbe passare da 2062 a 4942.Il totale complessivo degli esonerati (nel quale rientrano anche altri motivi di esonero) passerebbe così da 7725 a 10605. Il condizionale è d’obbligo, perché si tratta di una simulazione compiuta sui dati attualmente in possesso dell’Ateneo e relativi agli iscritti attuali. Infatti, la nuova norma potrebbe però favorire (questo è anche l’auspicio) l’iscrizione di nuovi studenti che, proprio in funzione della novità, possono adesso scegliere di iscriversi all’Università di Cagliari.«Si tratta di una decisione autonoma dell’Ateneo – è il commento del rettore Maria Del Zompo – resa possibile dall’aumento dello stanziamento operato dal Consiglio regionale a valere sulla Legge regionale 26: un provvedimento che ci ha permesso di andare ben oltre la previsione del Governo nazionale, che si fermava a 13mila euro». Tra gli esonerati totalmente dal pagamento delle tasse rientrano anche i beneficiari delle borse di studio dell’Ersu, gli studenti figli di genitori disoccupati o iscritti nelle liste di mobilità, gli studenti con disabilità ed i neodiplomati con 100/100 o 100/100 e lode.Nella foto: il rettore dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo