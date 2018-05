Condividi | Red 15:44 Da domani, venerdì 1 giugno, sono in pagamento le somme relative alla legge 20/97 ed i contributi economici per il sostegno abitativo (legge 23/2005). In totale, i Servizi Sociali del Comune di Alghero hanno messo in pagamento 144.102euro In pagamento sostegno abitativo e Legge 20



ALGHERO - Da domani, venerdì 1 giugno, sono in pagamento le somme relative alla legge 20/97 ed i contributi economici per il sostegno abitativo (legge 23/2005). In totale, i Servizi Sociali del Comune di Alghero hanno messo in pagamento 144.102euro. Per la legge 20/97, sono disponibili 138.394euro a favore di 103 beneficiari (per il primo quadrimestre 2018); per la legge 23/2005 (sostegno abitativo) verranno pagati contributi per 5.708euro a favore di dodici beneficiari. Commenti ALGHERO - Da domani, venerdì 1 giugno, sono in pagamento le somme relative alla legge 20/97 ed i contributi economici per il sostegno abitativo (legge 23/2005). In totale, i Servizi Sociali del Comune di Alghero hanno messo in pagamento 144.102euro. Per la legge 20/97, sono disponibili 138.394euro a favore di 103 beneficiari (per il primo quadrimestre 2018); per la legge 23/2005 (sostegno abitativo) verranno pagati contributi per 5.708euro a favore di dodici beneficiari.