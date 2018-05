video Condividi | S.O. 12:02 Il direttore Assl Pierpaolo Pani ha rassicurato soprattutto sulla fase attuativa del programma della rete ospedaliera approvata dal Consiglio regionale che prevede per Alghero-Ozieri il Primo livello. Le parole del Sindaco: «Non si possono accettare rattoppi» Primo livello, vigili e determinati



ALGHERO - «Continuerà anche da parte del Consiglio la mobilitazione, perché vogliamo che quelle parole che sono scritte sulla carta e che sono di fatto legge del Consiglio Regionale sardo trovino completa attuazione nel più breve tempo possibile». Fortemente voluta dal Sindaco Mario Bruno, dal presidente della competente Commissione Mario Nonne con tutti i Consiglieri comunali, si è svolta nella giornata di mercoledì sotto la presidenza di Alessandro Nasone, la seduta consiliare interamente dedicata alla situazione della sanità nel territorio di Alghero.



Presenti il direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sassari (Assl Sassari) dott. Pierpaolo Pani, con il suo predecessore dott. Giuseppe Pintor. Affrontata soprattutto la fase attuativa del programma della rete ospedaliera approvata dal Consiglio regionale che prevede per Alghero-Ozieri il Primo livello con una serie di discipline aggiuntive rispetto alle attuali esistenti. Ferma e chiara la posizione del Consiglio sul programma di accorpamento di Ortopedia all'ospedale Civile.



«Non si possono accettare rattoppi» ha ripetuto il Sindaco Mario Bruno, secondo cui «la situazione delle due strutture deve tener conto della programmazione del nuovo ospedale della città, che pur presente sia nel Piano Sanitario Regionale che nella nuova Rete ospedaliera deve trovare le risorse per la sua realizzazione». Nel frattempo devono andare avanti tutte le altre discipline, dalla Rianimazione alla Terapia Intensiva, per le quali occorrono le risorse umane, ad iniziare dagli anestesisti.