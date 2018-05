Condividi | Red 9:31 Domenica, si è svolto il tradizionale appuntamento con la Giornata dedicata ai diversamente abili. Da ventun´anni, infatti, il gruppo Masci Alghero1 promuove questa iniziativa rivolta agli anziani ed ai diversamente abili del territorio Al Campo Masci, tutti diversamente insieme



ALGHERO - Domenica, al campo Masci di Alghero, si è svolto il tradizionale appuntamento con la Giornata dedicata ai diversamente abili. Da ventun'anni, infatti, il gruppo Masci Alghero1 promuove questa iniziativa rivolta agli anziani ed ai diversamente abili del territorio.



Grazie al lavoro profuso dal Masci ed alla partecipazione attiva delle associazioni di volontariato presenti (Pensiero felice, laboratorio d'arte e creatività Caritas, Unitalsi e Centro residenziale anziani) è stato possibile passare una giornata gioiosa in compagnia, che ha visto la partecipazione di oltre cento persone. L'infaticabile e bravo Angelo Maresca (Lo barber), un vero e proprio stacanovista al microfono e chitarra, dall'accoglienza, durante l'ottimo pranzo e per tutto il pomeriggio ha intrattenuto e divertito i presenti con canzoni del repertorio algherese e non.



La giornata ha visto anche un momento di raccoglimento, riflessione e preghiera durante la Santa Messa celebrata da padre Antonio, del convento di San Francesco, animata e guidata dai componenti delle associazioni presenti. La giornata del diversamente abile rappresenta il culmine di un percorso che punta alla crescita personale di quanti hanno scelto di condividere esperienze di fede e di servizio che abbiano un riscontro tangibile nell'esperienza con gli altri. Persuasi che la fede, attraverso la condivisione, rappresenti una modalità profonda di vivere l'essere cristiani e scout.



Nella foto: Angelo Maresca Commenti ALGHERO - Domenica, al campo Masci di Alghero, si è svolto il tradizionale appuntamento con la Giornata dedicata ai diversamente abili. Da ventun'anni, infatti, il gruppo Masci Alghero1 promuove questa iniziativa rivolta agli anziani ed ai diversamente abili del territorio.Grazie al lavoro profuso dal Masci ed alla partecipazione attiva delle associazioni di volontariato presenti (Pensiero felice, laboratorio d'arte e creatività Caritas, Unitalsi e Centro residenziale anziani) è stato possibile passare una giornata gioiosa in compagnia, che ha visto la partecipazione di oltre cento persone. L'infaticabile e bravo Angelo Maresca (Lo barber), un vero e proprio stacanovista al microfono e chitarra, dall'accoglienza, durante l'ottimo pranzo e per tutto il pomeriggio ha intrattenuto e divertito i presenti con canzoni del repertorio algherese e non.La giornata ha visto anche un momento di raccoglimento, riflessione e preghiera durante la Santa Messa celebrata da padre Antonio, del convento di San Francesco, animata e guidata dai componenti delle associazioni presenti. La giornata del diversamente abile rappresenta il culmine di un percorso che punta alla crescita personale di quanti hanno scelto di condividere esperienze di fede e di servizio che abbiano un riscontro tangibile nell'esperienza con gli altri. Persuasi che la fede, attraverso la condivisione, rappresenti una modalità profonda di vivere l'essere cristiani e scout.Nella foto: Angelo Maresca