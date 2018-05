Condividi | Red 16:11 Domenica pomeriggio, nella Merenderia in Viale I Maggio, davanti alla Pineta Maria Pia, il progetto educativo presenterà il programma dell’estate 2018, con tante sorprese per i più piccoli L´estate algherese di Bolla Balena



ALGHERO - Domenica 3 giugno, alle 16.30, nella Merenderia in Viale I Maggio, davanti alla Pineta Maria Pia, BollaBalena presenterà il programma dell’estate 2018, con tante sorprese per i più piccoli. Il progetto educativo “BollaBalena”, ideato e promosso dall’Associazione “Nuovi Lidi”, rivolto a bambini dai tre ai quattordici anni, è giunto al quinto anno di attività e verrà portato avanti in collaborazione con l’Associazione “Si fa così 2.0”, nella struttura della Merenderia, da lunedì 11 giugno a venerdì 7 settembre.



Nella proposta educativa programmata dalle coordinatrici Giovanna Demartis (educatrice professionale) ed Alessandra Malatesta (animatrice), trovano spazio tra gioco e divertimento, laboratori artistici a cura di Anna Maria Alfonso, laboratori di animazione alla lettura e creativi, musicali e di riciclo, il tutto affiancato da educatori qualificati e con pluriennale esperienza nel settore. Inoltre , saranno previsti anche lezioni di nuoto ed attività motoria negli spazi a misura di bambino della Merenderia.



Quindi, "BollaBalena" non è solo mare, ma un percorso che i bambini, guidati e sostenuti da personale altamente qualificato, potranno affrontare all'insegna di un'estate da ricordare. Per ulteriori informazioni, si può telefonare ad Alessandra (331/5848776) o a Giovanna (347/9264535), oppure contattando la pagina Facebook BollaBalena.