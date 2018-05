Condividi | Red 15:03 In due distinte operazioni, le Fiamme gialle del Reparto operativo Aeronavale di Cagliari hanno sequestrato oltre una tonnellata di tonno rosso trovato all’interno di furgoni Tonno rosso: maxisequestro a Cagliari



CAGLIARI - In due distinte operazioni, le Fiamme gialle del Reparto operativo Aeronavale di Cagliari hanno sequestrato oltre una tonnellata di tonno rosso trovato all’interno di furgoni. È questo l’esito di un’intensa attività svolta negli ultimi giorni dai finanzieri della locale Stazione Navale, nell’ambito dei controlli finalizzati a verificare il rispetto della normativa sulla pesca, commercializzazione e tracciabilità della pregiata specie ittica del Thunnus Thynnus (tonno rosso).



In particolare, le Fiamme gialle hanno sottoposto a controllo alcuni furgoni che negli ultimi tempi orbitavano in prossimità di uno dei più frequentati mercati rionali del capoluogo isolano. All’interno, adagiato sul pianale di trasporto, veniva trovata, in precarie condizioni igienico-sanitarie e privo dei documenti di tracciabilità, oltre una tonnellata del prezioso carico.



L'intervento dei veterinari dell'Ats cagliaritana, oltre a confermare quanto già riscontrato dai militari, ha decretato anche la completa distruzione del prodotto, vista la mancanza dei requisiti necessari per essere destinato al consumo umano. Ai trasgressori, è stata contestata la violazione della normativa europea per il riassetto della normativa in materia di pesca, che prevede pesanti sanzioni amministrative fino a 12mila euro, oltre al sequestro del pescato.