Giulia Saccu all'Olympic dream cup



OLMEDO - Arriva un importante riconoscimento per l'Asd Taekwondo Olmedo. La pluricampionessa Giulia Saccu farà parte della squadra regionale che lunedì 4 e martedì 5 giugno, al Foro Italico di Roma, parteciperà alla The Olympic dream cup 2018, competizione a squadre regionali organizzata dalla Federazione italiana taekwondo e riservata a cinture rosse e nere delle categorie Cadetti A e Junior.

La partecipazione di Saccu arriva a seguito di importantissimi risultati conseguiti negli ultimi due anni, con sei medaglie d'oro, due d'argento ed altrettante di bronzo (il più prestigioso, il bronzo ottenuto al Campionati Italiani 2018 nella categoria Cadetti A, cinture nere). La giovane atleta, di straordinarie doti tecniche ed elevata capacità tattica, nel corso di questi anni ha acquisito maturità e determinazione, facendosi notare dai commissari nazionali, che la seguono con particolare attenzione.

«E' un importante opportunità di crescita sportiva e culturale per Giulia – sottolinea il maestro Stefano Piras - si è allenata con costante impegno, la Dream cup è un evento nazionale che i tecnici nazionali seguono con particolare attenzione, in previsione delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 e Los Angeles 2024». Giulia coglie l'occasione per rivolgere un particolare ringraziamento alla madre Elisa, alla Zia Federica ed ai carissimi nonni Teresa e Federico «per l'importante sostegno che quotidianamente mi rivolgono».