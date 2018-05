Condividi | Red 19:04 Si chiude domani, nell´Aula magna del Conservatorio, la rassegna dedicata alle “32 Sonate di Beethoven”. Il protagonista sarà Francesco Pasqualotto, che proporrà la Sonata op.106 Cala il sipario su Beethoven a Cagliari



CAGLIARI - Domani, giovedì 31 maggio, alle 16.30, nel Conservatorio di Cagliari si svolge l'ultimo appuntamento della rassegna dedicata alle “32 sonate di Beethoven”, una delle più importanti raccolte dell’intera letteratura pianistica. Per l’occasione, si esibirà Francesco Pasqualotto, milanese docente di pianoforte nell’istituzione musicale cagliaritana, che affronterà la Sonata op.106, un colosso della produzione pianistica del genio tedesco.



Si tratta infatti di un brano con notevoli difficoltà tecniche e musicali, che pochi pianisti hanno in repertorio. Come di consueto, l’esibizione musicale, in programma nell’Aula magna, sarà preceduta da un'introduzione storico-critica curata dal maestro Mario Carraro.



Figura chiave della musica colta ottocentesca, Beethoven scrisse le sue Sonate per pianoforte tra il 1795 ed il 1822. Inizialmente, i brani non costituivano un insieme unico, tuttavia oggi fanno parte delle più importanti collezioni dell’intera letteratura pianistica. L’ingresso è libero e gratuito.



