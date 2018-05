Condividi | Red 14:03 La Federazione provinciale del Partito democratico di Sassari organizza per venerdì sera un presidio sotto il Palazzo della Prefettura, in Piazza d’Italia, a Sassari, in difesa delle Istituzioni e della democrazia Dem con Mattarella: presidio a Sassari



SASSARI - La Federazione provinciale del Partito democratico di Sassari, «preoccupata per il grave conflitto istituzionale aperto contro la Presidenza della Repubblica, nel voler esprimere la propria solidarietà al Presidente Mattarella», organizza per venerdì 1 giugno, alle 18.15 un presidio sotto il Palazzo della Prefettura, in Piazza d’Italia, a Sassari, in difesa delle Istituzioni e della democrazia. Il Pd chiama quindi alla partecipazione ed alla mobilitazione «tutte le forze democratiche del territorio di Sassari».



