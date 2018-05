Condividi | Red 14:39 Le riunioni si svolgeranno venerdì 1 e lunedì 4 giugno, dalle 17 alle 21, nella biblioteca di Impegno rurale, a Santa Maria la Palma Piano di valorizzazione: nuovi incontri in borgata



ALGHERO - Il Comitato zonale Nurra sarà a disposizione con altri due appuntamenti per i cittadini che non sono potuti intervenire nelle precedenti riunioni e per quanti hanno ancora la necessità di approfondire i delicati argomenti del Piano di valorizzazione e del Piano di assetto idrogeologico. Le riunioni si svolgeranno venerdì 1 e lunedì 4 giugno, dalle 17 alle 21, nella biblioteca di Impegno rurale, a Santa Maria la Palma.



Il Comitato zonale Nurra vuole informare i cittadini sull’iter amministrativo delle osservazioni presentate, accolte e bocciate al Piano di valorizzazione della bonifica e sui futuri passi da compiere per tutelare i diritti economici dei cittadini ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico. Durante queste due riunioni, verranno raccolte le adesioni per le azioni che il Comitato sta portando avanti «nella tutela economica del territorio danneggiato», dichiara il presidente Tiziana Lai.



