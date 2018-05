Condividi | Red 11:06 Il Comitato di sorveglianza, riunito ieri a Cagliari, ha approvato i risultati ottenuti dalla Regione autonoma della Sardegna nella gestione del Fondo Por Fse 2014-2020: via libera



CAGLIARI - Il Comitato di sorveglianza del Por Fse 2014-2020, riunito ieri (martedì) in seduta plenaria a Cagliari, ha approvato i risultati ottenuti dalla Regione autonoma della Sardegna nella gestione del Fondo sociale europeo. L’organismo, di cui fanno parte i rappresentanti della Regione, dei Ministeri, della Commissione europea e del Partenariato economico e sociale, ha la funzione di accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione del Programma operativo regionale. Alle sessioni di lavoro, ospitate nei locali del Cplf di Via Caravaggio, presiedute dall’assessore regionale del Lavoro Virginia Mura con l’Autorità di gestione Luca Galassi, hanno partecipato il rappresentante della Commissione europea Bruno Cortese (mentre è dovuta assentarsi, dopo l’incontro tecnico di lunedì, per impegni concomitanti, Adelina Dos Reis), dell’Anpal Gianna Donati, del Ministero dell’Economia e delle finanze Sara Musa, oltre ai responsabili della Regione, dell’Aspal e del Partenariato e l’assessore regionale degli Affari generali, personale e riforma della Regione Filippo Spanu.



Nel corso del Comitato di sorveglianza, è stata illustrata l’informativa sullo stato di avanzamento del Programma del Fondo sociale europeo in Sardegna, aggiornata a mercoledì 23 maggio, che presenta progressioni significative, con l’attivazione di tutti gli Assi prioritari. Sono state approvate alcune rimodulazioni della dotazione finanziaria tra i vari Assi ed al loro interno per i singoli interventi. «Questa riunione del Comitato di sorveglianza si svolge in un momento importante e delicato della politica e della programmazione regionale”, dichiara Mura. “È stato infatti appena messo in campo LavoRas, il programma interamente dedicato alle politiche per l’occupazione, con una dotazione di oltre 130milioni, di cui oltre 50 finanziati attraverso il Por Fse. Il quadro emerso oggi ci fa guardare con ottimismo alla possibilità di raggiungere entro la fine dell’anno i traguardi a cui Regione e Autorità di gestione sono chiamati. Penso – conclude la titolare del Lavoro – che siamo stati in grado di cogliere la lezione di una diversa e più consapevole attenzione alla gestione e attuazione del Fondo, in modo da consentire il pieno utilizzo delle risorse dedicate alle politiche di coesione».



«La programmazione attuale, cominciata di fatto nel 2015 e che avrà possibilità di spesa fino al 2023, comprende 444milioni - spiega Galassi - A oggi, abbiamo speso circa 45milioni ed entro la fine dell’anno dobbiamo arrivare al traguardo dei 65 certificati. Considerato che abbiamo ancora più di sei mesi abbiamo ragionevoli motivi per essere tranquilli, anche se restiamo molto concentrati sull’obiettivo e attenti alle attività di controllo successive, che portano alla certificazione finale a Bruxelles». «Oggi abbiamo voluto essere presenti come organismo che gestisce i flussi migratori non programmati - sottolinea Spanu - La Regione, infatti, ormai da tre anni ha deciso di dotarsi di una politica e di una gestione unitaria delle questioni relative ai migranti con un piano annuale dei flussi migratori, in parte finanziato dal Fondo sociale. Oggi, abbiamo presentato gli interventi che si stanno realizzando, dalla mediazione culturale alla formazione, dall’avviamento al lavoro alla scuola - aggiunge l'assessore regionale - Abbiamo anche voluto dare una prospettiva futura per i nuovi interventi del quadro finanziario europeo, in cui sono previsti 30miliardi di euro per frontiere e migranti: vogliamo che in futuro si uniscano tutte le politiche migratorie in una gestione complessiva e verificabile». Commenti CAGLIARI - Il Comitato di sorveglianza del Por Fse 2014-2020, riunito ieri (martedì) in seduta plenaria a Cagliari, ha approvato i risultati ottenuti dalla Regione autonoma della Sardegna nella gestione del Fondo sociale europeo. L’organismo, di cui fanno parte i rappresentanti della Regione, dei Ministeri, della Commissione europea e del Partenariato economico e sociale, ha la funzione di accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione del Programma operativo regionale. Alle sessioni di lavoro, ospitate nei locali del Cplf di Via Caravaggio, presiedute dall’assessore regionale del Lavoro Virginia Mura con l’Autorità di gestione Luca Galassi, hanno partecipato il rappresentante della Commissione europea Bruno Cortese (mentre è dovuta assentarsi, dopo l’incontro tecnico di lunedì, per impegni concomitanti, Adelina Dos Reis), dell’Anpal Gianna Donati, del Ministero dell’Economia e delle finanze Sara Musa, oltre ai responsabili della Regione, dell’Aspal e del Partenariato e l’assessore regionale degli Affari generali, personale e riforma della Regione Filippo Spanu.Nel corso del Comitato di sorveglianza, è stata illustrata l’informativa sullo stato di avanzamento del Programma del Fondo sociale europeo in Sardegna, aggiornata a mercoledì 23 maggio, che presenta progressioni significative, con l’attivazione di tutti gli Assi prioritari. Sono state approvate alcune rimodulazioni della dotazione finanziaria tra i vari Assi ed al loro interno per i singoli interventi. «Questa riunione del Comitato di sorveglianza si svolge in un momento importante e delicato della politica e della programmazione regionale”, dichiara Mura. “È stato infatti appena messo in campo LavoRas, il programma interamente dedicato alle politiche per l’occupazione, con una dotazione di oltre 130milioni, di cui oltre 50 finanziati attraverso il Por Fse. Il quadro emerso oggi ci fa guardare con ottimismo alla possibilità di raggiungere entro la fine dell’anno i traguardi a cui Regione e Autorità di gestione sono chiamati. Penso – conclude la titolare del Lavoro – che siamo stati in grado di cogliere la lezione di una diversa e più consapevole attenzione alla gestione e attuazione del Fondo, in modo da consentire il pieno utilizzo delle risorse dedicate alle politiche di coesione».«La programmazione attuale, cominciata di fatto nel 2015 e che avrà possibilità di spesa fino al 2023, comprende 444milioni - spiega Galassi - A oggi, abbiamo speso circa 45milioni ed entro la fine dell’anno dobbiamo arrivare al traguardo dei 65 certificati. Considerato che abbiamo ancora più di sei mesi abbiamo ragionevoli motivi per essere tranquilli, anche se restiamo molto concentrati sull’obiettivo e attenti alle attività di controllo successive, che portano alla certificazione finale a Bruxelles». «Oggi abbiamo voluto essere presenti come organismo che gestisce i flussi migratori non programmati - sottolinea Spanu - La Regione, infatti, ormai da tre anni ha deciso di dotarsi di una politica e di una gestione unitaria delle questioni relative ai migranti con un piano annuale dei flussi migratori, in parte finanziato dal Fondo sociale. Oggi, abbiamo presentato gli interventi che si stanno realizzando, dalla mediazione culturale alla formazione, dall’avviamento al lavoro alla scuola - aggiunge l'assessore regionale - Abbiamo anche voluto dare una prospettiva futura per i nuovi interventi del quadro finanziario europeo, in cui sono previsti 30miliardi di euro per frontiere e migranti: vogliamo che in futuro si uniscano tutte le politiche migratorie in una gestione complessiva e verificabile».