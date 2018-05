Condividi | Red 9:02 Grande successo degli alunni dell´Istituto di istruzione superiore Enrico Fermi al concorso indetto dal Sindacato pensionati italiani-Cgil e dal Coordinamento provinciale donne di Sassari Alghero, donne e impegno sociale



ALGHERO – Giovedì, l'Auditorium del Liceo Scientifico e delle scienze umane di Alghero ha ospitato l'assegnazione delle quattro borse di studio previste per gli alunni che hanno partecipato al concorso “Le donne e l'impegno sociale”, indetto dal Sindacato pensionati italiani-Cgil e dal Coordinamento provinciale donne di Sassari. Il concorso, aperto agli studenti dei tre licei dell'Iis “Enrico Fermi” (Liceo Scientifico e delle scienze umane, Liceo Artistico e Liceo Classico linguistico) prevedeva la realizzazione di un elaborato scritto, sotto forma di poesia, prosa o elaborato fotografico, di un disegno o altro elaborato artistico (pittorico o grafico), prodotto con tecnica a piacere.



Il contenuto degli elaborati ha lo scopo di trasmettere alla collettività il messaggio dell'impegno sociale delle donne affrontato con competenza. Per la commissione, data l'originalità degli elaborati consegnati, è stato difficile stabilire quale, tra essi, meritasse il premio in denaro più congruo.



Tutti gli alunni hanno ricevuto un attestato di partecipazione al concorso e, dopo un'attenta valutazione, le borse di studio sono state assegnate a Costantino Viola (quarta D Liceo delle Scienze umane), per l'elaborato "MonteRushmore"; Nicole Tagliarini (terza D Liceo delle Scienze umane), per l'elaborato "La mia libertà si chiama Malala"; Camilla Zilaghe (quinta E Liceo delle Scienze umane), per l'elaborato "Angelo e guerriera"; Alfredo Langella (terza D Liceo delle Scienze umane), per l'elaborato "Oltre il buio".