Controllo del territorio e contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti da parte della Guardia di finanza di Cagliari, che ha sequestrato 11,3grammi di hashish e 6,1grammi di marijuana. A è stata arrestata e sei segnalate alla Prefettura Operazione antidroga nel Cagliaritano



CAGLIARI - Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari e della Tenenza di Iglesias, con l'impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, negli ultimi giorni, diversi interventi. A Cagliari, vicino alla stazione degli autobus, i militari hanno individuato un 26enne in possesso di 4,1grammi di hashish.



Vicino al porto di Carloforte, i finanzieri di Cagliari ed Iglesias, in occasione del “Girotonno”, hanno intensificato i controlli in materia di stupefacenti. Nel corso di quattro operazioni hanno individuato un 22enne in possesso di 1,5grammi di marijuana, un 54enne con 1,5grammi di hashish, un 49enne ed un 23enne di Carbonia, rispettivamente con 1,5 e 0,9grammi di hashish. A Cagliari, dopo un controllo volante effettuato in Via Roma, le Fiamme gialle hanno sorpreso un 18enne extracomunitario intento a vendere ad un minorenne un grammo di hashish. Il prosieguo del controllo ha consentito di trovare altri 2,3grammi di hashish detenuti dall’extracomunitario, che è stato tratto in arresto e condotto alla Casa circondariale di Uta.



Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura. Dall'inizio dell'anno sono 164 le persone segnalate alla locale Autorità prefettizia dopo i controlli operati a contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti, mentre dieci sono state quelle denunciate all'Autorità giudiziaria e quattro quelle arrestate.