Lina Bardino 20:59 L'opinione di Lina Bardino Pari opportunità ma poca credibilità



Nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 maggio 2018, sei componenti la Commissione Pari opportunità del Comune di Alghero hanno protocollato le proprie dimissioni, aggiungendosi a quelle date qualche mese fa da un’altra commissaria. Le dimissioni di un terzo della Commissione, aldilà delle ragioni che hanno condotto a tale decisione, fanno emergere le rilevanti criticità di un organo consultivo istituzionale, nato per favorire la cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze e per superare qualsiasi forma di discriminazione fra i generi. E tali dimissioni sono ancor più significative, perché rappresentano la presa di posizione di donne con provenienza professionale, politica, di vita, molto diverse, che si sono sentite accomunate, in quest’anno di esperienza in Commissione, da un profondo senso di disagio a causa di irregolarità gestionali conseguenti alla mancanza di democrazia interna e di trasparenza. Se una Commissione come questa, che ha per suo compito quello di promuovere le pari opportunità, non è capace di garantire pari opportunità nel suo seno, non può certo pretendere di avere credibilità presso la collettività di cui è espressione.



*rappresentante algherese del Circolo Popolare Europeo, ex componente Commissione Pari Opportunità Comune di Alghero