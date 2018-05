Condividi | Red 15:12 «La nomina è il naturale esito degli impegni presi. Siamo già operativi», ha commentato il presidente della Regione autonoma della Sardegna La Maddalena: Pigliaru commissario straordinario



LA MADDALENA - «Ho costituito in seno alla Giunta un gruppo di lavoro che mi affiancherà nell'attività di commissario straordinario, gruppo che è già operativo in vista degli incontri e delle consultazioni dei prossimi giorni con i diversi soggetti coinvolti nel processo di riqualificazione, a iniziare dal Comune, per far partire e concludere rapidamente tutti gli interventi. Il riconoscimento al presidente della Regione del ruolo di commissario straordinario, è il naturale esito istituzionale di un percorso costruito con determinazione per restituire a La Maddalena le prospettive di sviluppo interrotte dal mancato G8».



Così, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru ha commentato il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo nomina commissario straordinario del Governo “per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area dii rilevante interesse nazionale dell'ex Area militare denominata Arsenale militare area militare contigua Molo Carbone situata nell'isola di La Maddalena”. Il decreto, firmato venerdì da Paolo Gentiloni e trasmesso ieri sera (lunedì), segna il passaggio amministrativo conseguente agli atti precedenti e, nello specifico, alla delibera del Consiglio dei ministri approvata nella seduta dell'8 maggio, alla quale ha preso parte il presidente della Regione.



«Siamo già operativi - sottolinea Pigliaru - con le stesse energie, lo stesso impegno, la stessa costante iniziativa che ci hanno portati ad ottenere un risultato che la Maddalena e l'intera Sardegna aspettavano da dieci anni. Adesso si possono programmare, insieme all'Amministrazione comunale, tutti gli interventi necessari al rilancio dell'Arsenale - conclude il governatore dell'Isola – e lavorare immediatamente per garantire l'impiego delle risorse in tempi rapidi. Saremo presto a La Maddalena per condividere con l'intera comunità questo straordinario risultato e per illustrare le prime fasi operative. Ritengo che entro due settimane saremo pronti con un Piano specifico delle attività».