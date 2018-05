video Condividi | S.O. 12:50 Decibel, Russino: risultati positivi



Lo Sportello di conciliazione del Rumore istituito ad Alghero da qualche anno grazie aslla collaborazione tra associazioni, comitati di quartiere e Polizia locale, incassa già un primo importante risultato: diminuiscono le denunce e le controversie tra cittadini e titolari di attività. Un servizio rivolto a tutti, già d´esempio per altre realtà turistiche in Sardegna. Le parole di Bruna Russino del Comitato 45 decibel. Lo Sportello di conciliazione del Rumore istituito ad Alghero da qualche anno grazie aslla collaborazione tra associazioni, comitati di quartiere e Polizia locale, incassa già un primo importante risultato: diminuiscono le denunce e le controversie tra cittadini e titolari di attività. Un servizio rivolto a tutti, già d´esempio per altre realtà turistiche in Sardegna. Le parole di Bruna Russino del Comitato 45 decibel. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV