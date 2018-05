Condividi | S.O. 12:35 Nuova seduta consiliare interamente dedicata alla situazione della sanità nel territorio di Alghero, alla quale parteciperà il nuovo direttore dell´Area Socio Sanitaria di Sassari (Assl Sassari) dott. Pierpaolo Pani L´Aula convoca Pani (Assl)

Alghero: chiarimenti sulla sanità



ALGHERO - Tutti uniti in favore della Sanità algherese. Fortemente voluto dal Sindaco Mario Bruno, dal presidente della competente Commissione Mario Nonne con tutti i Consiglieri comunali, si terrà mercoledì sera una nuova seduta consiliare interamente dedicata alla situazione della sanità nel territorio di Alghero, alla quale parteciperà il nuovo direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sassari (Assl Sassari) dott. Pierpaolo Pani, con l'invito a presenziare esteso alla direzione generale dell'Azienda per la Tutela della Salute (Ats Sardegna).



Sarà l'occasione per dibattere circa le attività intraprese dall'Assl all'indomani dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della Rete ospedaliera che inquadra gli stabilimenti algheresi all'interno del presidio di Primo Livello Alghero-Ozieri, e il crono-programma dettagliato di interventi progettuali necessari per il riavvio dell'iter per la realizzazione del nuovo ospedale della città.



«Si sente forte in città e nel territorio dell'intera area socio-sanitaria sassarese l'esigenza di migliorare i servizi e innalzare gli standard qualitativi di erogazione nelle prestazioni - ha ripetuto Mario Bruno - così da garantire quei livelli di assistenza necessari e perseguiti con l'attesa riforma. Sul legittimo diritto ad una moderna struttura ospedaliera e il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio non esistono bandiere o partiti, la città di Alghero ha sempre dimostrato compattezza e unità chiedendo la massima attenzione» ha concluso il Sindaco.



Nella foto: una recente riunione a Porta Terra alla presenza dei primari algheresi con i vertici Ats Sardegna Commenti ALGHERO - Tutti uniti in favore della Sanità algherese. Fortemente voluto dal Sindaco Mario Bruno, dal presidente della competente Commissione Mario Nonne con tutti i Consiglieri comunali, si terrà mercoledì sera una nuova seduta consiliare interamente dedicata alla situazione della sanità nel territorio di Alghero, alla quale parteciperà il nuovo direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sassari (Sassari) dott. Pierpaolo Pani, con l'invito a presenziare esteso alla direzione generale dell'Azienda per la Tutela della Salute (Ats Sardegna).Sarà l'occasione per dibattere circa le attività intraprese dall'Assl all'indomani dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della Rete ospedaliera che inquadra gli stabilimenti algheresi all'interno del presidio di Primo Livello Alghero-Ozieri, e il crono-programma dettagliato di interventi progettuali necessari per il riavvio dell'iter per la realizzazione del nuovo ospedale della città.«Si sente forte in città e nel territorio dell'intera area socio-sanitaria sassarese l'esigenza di migliorare i servizi e innalzare gli standard qualitativi di erogazione nelle prestazioni - ha ripetuto Mario Bruno - così da garantire quei livelli di assistenza necessari e perseguiti con l'attesa riforma. Sul legittimo diritto ad una moderna struttura ospedaliera e il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio non esistono bandiere o partiti, la città di Alghero ha sempre dimostrato compattezza e unità chiedendo la massima attenzione» ha concluso il Sindaco.Nella foto: una recente riunione a Porta Terra alla presenza dei primari algheresi con i verticiSardegna