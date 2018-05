Condividi | Red 11:08 La Giunta regionale ha stanziato 4,062milioni di euro di risorse per quindici bandi dedicati al cinema sardo per il 2018. «Agevoliamo gli operatori con la pubblicazione anticipata», dichiara l´assessore regionale della Cultura Giuseppe Dessena Regione: 4milioni per il cinema



CAGLIARI - Arrivano dalla Giunta regionale 4,062milioni di euro di risorse per i quindici bandi dedicati al cinema sardo per il 2018. «Sono quindici i bandi previsti per lo sviluppo del cinema in Sardegna per il 2018 – ha dichiarato l’assessore regionale della Cultura Giuseppe Dessena – siamo particolarmente soddisfatti del lavoro svolto perché, quest’anno, oltre alle importanti risorse stanziate, siamo riusciti a pubblicare i bandi con quasi due mesi di anticipo rispetto agli anni precedenti».



«Questo – sottolinea Dessena - consentirà di garantire tempi idonei per la valutazione dei progetti alla Commissione tecnico-artistica e di individuare inoltre in tempi più celeri i beneficiari». Sei bandi (con scadenza lunedì 2 luglio) sono rivolti alle imprese cinematografiche per la produzione di lungometraggi, cortometraggi, per lo sviluppo di sceneggiature e per la distribuzione. L’importo complessivo per i sei interventi è di 2,240milioni di euro.



Altri sei (con scadenza lunedì 25 giugno), sono destinati alle associazioni del settore, ad Enti pubblici ed Università per la promozione della cultura cinematografica e quindi per l’organizzazione di festival, rassegne, premi e per la ricerca e la sperimentazione nel campo dell’audiovisivo. L’importo complessivo è di 850mila euro. Entro giugno, saranno pubblicati i bandi per la concessione di borse di studio per la frequenza ai corsi di cinema e quelli rivolti a scuole ed università, per la didattica del cinema.



