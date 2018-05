Condividi | Red 9:01 Domenica, la palestra dell´Istituto tecnico Gino Zappa di Isili ha ospitato il Campionato regionale Assoluto, Cadetti ed Esordienti B di judo Doppio titolo regionale per il Judo club Alghero



ALGHERO - Domenica, la palestra dell'Istituto tecnico Gino Zappa di Isili ha ospitato il Campionato regionale Assoluto, Cadetti ed Esordienti B di judo. Alla competizione, riservata alle classi Junior/Senior (diciotto-trentacinque anni), Esordienti B (tredici-quattordici anni) e Cadetti (quindici-diciassette anni), hanno partecipato circa 140 atleti provenienti da tutta la Sardegna.



Il Judo club Alghero ha partecipato con sette dei suoi atleti, conquistando due titoli regionali (Nicola Placidi nella kg.81 Assoluto e Bianca Padureanu nella kg.63 Cadette), due medaglie d’argento (Rita Congiu seconda nella kg.57 Assoluto e Maia Costa seconda nella kg.57 Esordienti B) e due medaglie di bronzo (Enrico Marras terzo nella kg.66 Cadetti e Federico Silanos terzo nella kg.42 Cadetti Esordienti B). Tutti i judoka algheresi hanno combattuto dimostrando determinazione e capacità tecniche, vincendo molti degli incontri per Ippon (il massimo punteggio).



Nicola Placidi, classe Seniores, si è distinto in modo particolare per la brillante espressione tecnico-agonistica, che gli ha consentito di riconfermare il titolo di campione regionale Assoluto anche quest’anno. Da citare anche Emanuele Cossu che, nonostante sia alle sue prime esperienze agonistiche, si è classificato quarto nella categoria kg.55 Esordienti B.



