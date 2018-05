Condividi | Mariangela Pala 0:25 Si trova sul marciapiede che delimita l´Istituto scolastico De Amicis in una delle zone più trafficate dai bambini e dai genitori, in particolare, durante l’ingresso e l’uscita dalla scuola. Buca pericolosa vicino la scuola De Amicis



PORTO TORRES - Da lontano non si ha bene l’idea della pericolosità, ma da vicino fa impressione vedere una voragine proprio a due passi dall’ingresso della scuola elementare De Amicis. Si trova sul marciapiede che delimita l'Istituto scolastico in una delle zone più trafficate dai bambini e dai genitori, in particolare, durante l’ingresso e l’uscita dalla scuola.



E' la buca che da tempo viene ignorata da chi è preposto a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e a prendere provvedimenti. A lamentarsi sono le mamme che ogni mattina accompagnano i propri figli a scuola percorrendo quel tratto di marciapiede. Il rischio che possa sprofondare ancora è più che concreto: mattoni che si sgretolano e che potrebbero malauguratamente provocare cadute accidentali di bambini e adulti.