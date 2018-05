video Condividi | A.S. 19:07 Indovina: Storie e speranze di Alghero



"Alghero. Persone, Storie, Speranze", primo volume della collana "Quadrerni di analisi, progetto e innovazione" pubblicati da Cyrano Libri in collaborazione con la Panoramika Editrice. La presentazione domenica scorsa all´interno dell´Aspa 2018 alla presenza del curatore Francesco Indovina, con le letture di Emma Gobbato e Giusy Salvio. Le immagini sul Quotidiano di Alghero. "Alghero. Persone, Storie, Speranze", primo volume della collana "Quadrerni di analisi, progetto e innovazione" pubblicati da Cyrano Libri in collaborazione con la Panoramika Editrice. La presentazione domenica scorsa all´interno dell´Aspa 2018 alla presenza del curatore Francesco Indovina, con le letture di Emma Gobbato e Giusy Salvio. Le immagini sul • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV