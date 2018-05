Condividi | S.O. 17:00 Il nuovo Consiglio è in carica nel triennio 2018-2021. Il professionista Francesco Birocchi è stato confermato nella carica di presidente. Alla vicepresidenza è stata eletta la pubblicista di Alghero Erika Pirina Giornalisti: Birocchi-bis, Pirina vice



CAGLIARI - Si è insediato stamattina il nuovo Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna, eletto nelle votazioni del 13 e del 20 maggio scorsi. Nel corso della prima riunione, il Consiglio ha assegnato le cariche interne previste dalla legge, tutte all'unanimità.



Il professionista Francesco Birocchi (nella foto) è stato confermato nella carica di presidente. Alla vicepresidenza è stata eletta la pubblicista di Alghero Erika Pirina.



Confermati i professionisti Luigi Almiento alla carica di segretario e Paolo Mastino in quella di tesoriere. Del Consiglio fanno inoltre parte i professionisti Luca Fiori, Vanna Lisa Manca e Celestino Moro, i pubblicisti Federico Marini e Daniela Paba. Commenti CAGLIARI - Si è insediato stamattina il nuovo Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna, eletto nelle votazioni del 13 e del 20 maggio scorsi. Nel corso della prima riunione, il Consiglio ha assegnato le cariche interne previste dalla legge, tutte all'unanimità.Il professionista Francesco Birocchi () è stato confermato nella carica di presidente. Alla vicepresidenza è stata eletta la pubblicista di Alghero Erika Pirina.Confermati i professionisti Luigi Almiento alla carica di segretario e Paolo Mastino in quella di tesoriere. Del Consiglio fanno inoltre parte i professionisti Luca Fiori, Vanna Lisa Manca e Celestino Moro, i pubblicisti Federico Marini e Daniela Paba.