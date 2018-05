Condividi | Red 22:11 In vendita da oggi i nuovi abbonamenti per la stagione 2018-19 de La Grande prosa e Teatro circo al all´Auditorium del Conservatorio “G.Pierluigi da Palestrina” ed al Teatro Massimo di Cagliari La Grande prosa: ecco i nuovi abbonamenti



CAGLIARI - Prosegue la campagna abbonamenti per la Stagione 2018-19 de “La Grande prosa e Teatro circo” all'Auditorium del Conservatorio “G.Pierluigi da Palestrina” ed al Teatro Massimo di Cagliari, organizzata dal Cedac. Undici titoli in cartellone, da ottobre ad aprile, con i protagonisti della scena, dai grandi maestri come Carlo Cecchi ad interpreti del calibro di Pierfrancesco Favino, per un programma interessante e vario che spazia dal “Don Chisciotte” di Miguel de Cervantes all'“Enrico IV” di Luigi Pirandello, con sapienti intrecci fra teatro e cinema, prosa e poesia, per un viaggio fra storie ed emozioni.



A partire da oggi (lunedì), sono in vendita i nuovi abbonamenti. La Biglietteria del Teatro Massimo, in Via E.De Magistris 12, a Cagliari, sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19.30.



Le prevendite sono disponibili al BoxOffice Sardegna, in Viale Regina Margherita 43, a Cagliari (telefonando al numero 070/657428, inviando una e-mail all'indirizzo web info@boxofficesardegna.it, oppure andando sul sito internet dedicato). Biglietti in vendita anche on-line sul sito internet di VivaTicket.



