Gli chef Arturas Samavicius e Tadas Gailiunas conquistano il Tuna Competition. Il Premio originalità va all'Inghilterra rappresentata dagli chef Aaron John Billington e Charles Pearce. Agli chef dell'Argentina, Leandro De Seta e Fabrizio Cosso, il Premio per la migliore presentazione L'esordiente Lituania trionfa al Girotonno



CARLOFORTE – L’esordiente Lituania trionfa al Girotonno, la grande kermesse internazionale che coinvolge gastronomi, chef di fama internazionale esperti di cucina del tonno, giornalisti ed esperti della gastronomia mediterranea, che per quattro intensi giorni, da giovedì a domenica, ha trasformato Carloforte, nell'isola di San Pietro, nella “Capitale del tonno di qualità”, ossia il “tonno da corsa”, che viene pescato nella tonnara dell'isola nei giorni della manifestazione. Durante la rassegna, organizzata dal Comune di Carloforte, in collaborazione con l'agenzia di comunicazione Feedback di Palermo, e con il patrocinio di Sardegna turismo, della Regione autonoma della Sardegna, si rinnova l’antico rito della pesca del tonno rosso-bluefin (Thonnus Thynnus). Gli chef Arturas Samavicius e Tadas Gailiunas sono i vincitori assoluti della Tuna competition, la gara tra chef di otto paesi (Argentina, Francia, Giappone, Inghilterra, Italia, Russia e, novità assolute, Lituania e Stati Uniti, fulcro dell'intera manifestazione che anima l'isola di San Pietro. Nella doppia sfida di sabato, i portacolori del paese baltico, con il piatto Tuna Trio, hanno realizzato una media voto di 9,5, superando così la Russia (rappresentata da Eugenii Ivanov, che ha raccolto una media di 8,72) e gli Stati Uniti (in gara con gli esordienti Michael Filosa ed Elio Genualdo, piazzati al terzo posto con una media di 8,48).



A consegnare il premio ai vincitori, un piatto in ceramica realizzato dall’artista e ceramista Doriana Usai, è stato il sindaco di Carloforte Salvatore Puggioni. La giuria tecnica, presieduta dal giornalista Enzo Vizzari (direttore e curatore dal 2001 delle guide dell’Espresso “I Ristoranti d’Italia” e “I Vini d’Italia”), ha definito il piatto vincitore della Lituania: “Un piatto complesso, ben pensato e altrettanto ben realizzato, nel quale i pur numerosi elementi di contorno riescono a esaltare le straordinarie qualità organolettiche del tonno che - presentato in tre diverse preparazioni - emerge come vero protagonista del piatto”. Il Premio speciale Giuria tecnica per l’originalità è andato agli chef dell’Inghilterra Aaron John Billington e Charles Pearce, con la motivazione: “Un piatto compiuto, una riuscita combinazione di sapori e consistenze: il tonno trattato in due diverse preparazioni, tartare e sashimi, efficacemente fra loro equilibrate dalla presenza di elementi vegetali (salicornia e germogli) e fruttati (mela verde)”. A consegnare il premio è stato il vicesindaco Elisabetta Di Bernardo. L'altro premio della giuria di esperti e giornalisti, il Premio per la miglior presentazione, è stato assegnato all’Argentina, rappresentata da Leandro De Seta e Fabrizio Cosso: “Un bel quadro di scuola “realista”, nel quale ben si distinguono, anche grazie alla nitidezza dei colori, i diversi elementi che lo compongono, giustapposti armonicamente per rendere attraente e appetibile il piatto”. Il premio, anche in questo caso rappresentato da un piatto celebrativo dell’evento, è stato consegnato dall’assessore comunale al Turismo Aureliana Curcio. A condurre tutti gli appuntamenti sul palco e la finalissima Ambra Pintore, uno dei volti più noti della televisione sarda Videolina, ed Andy Luotto.



Grande successo sabato sera al Girotonno live show per il concerto del “diablo” Piero Pelù, storico frontman dei Litfiba, che ha infiammato il numeroso pubblico presente con i brani del suo Warm up tour, al debutto nazionale proprio nell’isola di San Pietro. Ad accompagnarlo sul palco i Bandidos (Giacomo Castellano alla chitarra, Luca Martelli alla batteria ed a i cori e Ciccio Licausi al basso). A chiudere la notte di grande musica sotto le stelle è stata la band dall’anima sarda GolaSeca. Grande il lavoro svolto durante i Live cooking show e durante la Tuna competition dai ragazzi dell'Alberghiero Ipia "Galileo Ferraris" di Iglesias e dai ragazzi dell’Istituto alberghiero “La Hotoie” di Amiens, nell’Alta Francia, che hanno servito ai tavoli centinaia di piatti e dei sommelier dell'Associazione italiana sommelier sezione Sardegna, che hanno curato l'abbinamento dei migliori vini delle cantine sarde ai piatti creati dagli chef in gara e dagli chef che hanno animato i Live cooking.



