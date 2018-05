Condividi | Red 18:06 Si è svolta ieri, nel golfo di Alghero, la manifestazione sportiva rivolta in particolare ai ragazzi diversamente abili appartenenti a scuole cittadine ed associazioni della provincia. La manifestazione è stata organizzata dall´Asd Circolo nautico il Marinaio Peschiamo insieme: tutti ad Alghero



ALGHERO - Si è svolta ieri (domenica), con grande successo, nel golfo di Alghero, la manifestazione sportiva “Peschiamo insieme", rivolta in particolare ai ragazzi diversamente abili appartenenti a scuole cittadine ed associazioni della provincia. La manifestazione è stata organizzata dall'Asd Circolo nautico il Marinaio. Grande entusiasmo nel bel mezzo della manifestazione quando, improvvisamente, l'imbarcazione è stata attorniata e scortata per circa un'ora da un gruppo di delfini, che danzavano per la gioia di tutti i partecipanti.



