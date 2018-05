Condividi | Red 10:21 L´Aou di Sassari è coinvolta con il Cnr in uno dei sei programmi nazionali avviati dall´Airc. In arrivo fondi per oltre 2milioni di euro Uno studio genetico contro le metastasi



SASSARI - C'è anche l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari tra le aziende che, grazie ai fondi resi disponibili dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro con il 5permille, parteciperanno ai sei progetti speciali dedicati allo studio delle metastasi. L'Aou di Viale San Pietro, assieme all'unità di Genetica dei tumori dell'Icb-Cnr di Sassari, fa parte di un'unità di lavoro che vede capofila l'Azienda ospedaliera universitaria senese. Il progetto, che avrà la durata di sette anni, destina per le attività da svolgere a Sassari circa 2,2milioni di euro.



Lo studio parte dal dato che, come spiegato nei giorni scorsi da Airc, «numerosi pazienti colpiti da melanoma, mesotelioma o glioblastoma in forma avanzata non rispondono all'immunoterapia, ovvero alle cure che stimolano le nostre difese ad attaccare il cancro». Il programma, ha illustrato nei giorni scorsi Michele Maio, direttore del centro di immuno-oncologia dell'Aou Senese, «punta a potenziare l'effetto dell'immunoterapia con l'utilizzo di farmaci che aumentino il riconoscimento delle cellule tumorali da parte del sistema immunitario». Si studierà quindi il ruolo di specifiche alterazioni del Dna che favoriscono il fenomeno delle metastasi, mentre il sistema immunitario non rileva le cellule tumorali e diminuisce l'efficacia clinica dell'immunoterapia.



«La nostra azienda – ha spiegato Antonio Cossu, dirigente dell'unità operativa complessa di Anatomia patologia diretta da Francesco Tanda – sarà coinvolta nella classificazione patologica dei prelievi di tessuti da sottoporre ad analisi molecolare. I tessuti potranno essere sottoposti anche a micro-dissezioni che consentiranno l'analisi molecolare anche di singole cellule neoplastiche. Per questo studio arriveranno a Sassari circa 2,2milioni di euro». Questa attività si inserirà in quella più ampia che sarà svolta in stretta collaborazione con l'unità di Genetica dei tumori del Cnr di Sassari diretta da Giuseppe Palmieri. Un lavoro che, attraverso lo studio genetico, punterà a sviluppare i marcatori di risposta e resistenza all'immunoterapia. Si rinnova, così, la forte collaborazione tra Aou e Cnr che da anni, con i loro professionisti, collaborano in attività di studio e ricerca.



A livello nazionale, il nuovo "Programma speciale 5x1000 dedicato allo studio delle metastasi", promosso dall'Airc, mette in campo sei studi inediti. Vengono previsti oltre 14milioni di euro di investimento all'anno per sette anni e saranno impegnati oltre duecento scienziati in tutta Italia. Un investimento importante, considerato il fatto che il 90percento delle morti per cancro, fa sapere l'Airc, è provocato dalle metastasi, uno dei maggiori problemi a oggi irrisolti per la cura della malattia.