Condividi | M.P. 23:27 Per questo i rappresentanti cittadini e provinciali della Lega Salvini hanno piazzato un gazebo nella piazza XX Settembre facendo conoscere la loro politica industriale parte del programma elettorale che afferma un categorico no all’industria chimica, ossia a quella forma di industria a tutti i costi Porto Torres, Lega Salvini: «avanti con le bonifiche»



PORTO TORRES - Hanno ringraziato i cittadini turritani per il risultato positivo ottenuto alle politiche del 4 marzo insieme al Partito Sardo d’Azione: ben 1585 voti al Senato con una percentuale del 15%. Un risultato inaspettato se si pensa che alle politiche del 2013 erano stati raccolti appena 13 voti.



Per questo i rappresentanti cittadini e provinciali della Lega Salvini hanno piazzato un gazebo nella piazza XX Settembre facendo conoscere la loro politica industriale parte del programma elettorale che afferma un categorico no all’industria chimica, ossia a quella forma di industria a tutti i costi che ha lasciato tracce perenni di inquinamento. No, dunque, alla illusione occupazionale e «soprattutto al gravissimo inquinamento ambientale omertosamente coperto per decenni - ha dichiarato il coordinatore provinciale Lega Salvini, Ignazio Manca - che ha messo a rischio il futuro degli altri settori ecocompatibili, a cominciare dal turismo».



Una veglia funebre alla chimica tradizionale durata 40 anni. Avanti, invece con le tanto agognate bonifiche «occasione di lavoro per i migliaia di disoccupati traditi dalla monocultura della chimica - ha aggiunto Manca - successivamente si parta con un chiaro piano di riconversione del lavoro». Commenti PORTO TORRES - Hanno ringraziato i cittadini turritani per il risultato positivo ottenuto alle politiche del 4 marzo insieme al Partito Sardo d’Azione: ben 1585 voti al Senato con una percentuale del 15%. Un risultato inaspettato se si pensa che alle politiche del 2013 erano stati raccolti appena 13 voti.Per questo i rappresentanti cittadini e provinciali della Lega Salvini hanno piazzato un gazebo nella piazza XX Settembre facendo conoscere la loro politica industriale parte del programma elettorale che afferma un categorico no all’industria chimica, ossia a quella forma di industria a tutti i costi che ha lasciato tracce perenni di inquinamento. No, dunque, alla illusione occupazionale e «soprattutto al gravissimo inquinamento ambientale omertosamente coperto per decenni - ha dichiarato il coordinatore provinciale Lega Salvini, Ignazio Manca - che ha messo a rischio il futuro degli altri settori ecocompatibili, a cominciare dal turismo».Una veglia funebre alla chimica tradizionale durata 40 anni. Avanti, invece con le tanto agognate bonifiche «occasione di lavoro per i migliaia di disoccupati traditi dalla monocultura della chimica - ha aggiunto Manca - successivamente si parta con un chiaro piano di riconversione del lavoro».