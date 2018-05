Condividi | Red 17:12 Nei giorni scorsi, il Ryanair che sarebbe dovuto decollare dal Riviera del corallo alle 16.20 è atterrato al Guglielmo Marconi oltre l´1 di notte. Diversi passeggeri potrebbero adire alle vie legali Otto ore di ritardo per il volo Alghero-Bologna



ALGHERO – Un volo di 75', che si è trasformato in un'odissea conclusa con circa otto ore di ritardo. E' quello che è accaduto nei giorni scorsi ai passeggeri del volo Alghero-Bologna targato Ryanair, che pare adiranno alle vie legali. Giunti regolarmente all'aeroporto Riviera del corallo per prendere il volo previsto per le 16.20, hanno effettuato i controlli di prassi, per poi sentirsi annunciare un primo ritardo legato, pare, allo sciopero dei controllori di volo in Francia.



Dopo circa un'ora e mezza di attesa, è arrivato all'annuncio ufficiale: decollo alle 21.45. A quel punto, piuttosto arrabbiati e, pare, lasciati in balia degli eventi, i passeggeri si sono rifocillati al bar della zona partenze, dove ormai erano già arrivati. Bar che, al termine di una lunga giornata, ha consumato quanto aveva e ha quindi dovuto chiudere. Solo a quel punto, è stato spiegato dai passeggeri, sono arrivati dei “buoni” da parte della compagnia aerea.



Dopo un ulteriore quarto d'ora di ritardo, alle 22 è arrivato il momento dell'imbarco. Tutto risolto? Purtroppo no. Infatti, a quel punto si è incastrato all'aereo il traino per il “pushback” (la retromarcia per allontanarsi dal terminal prima della fase di rullaggio). A quel punto, una passeggera alterata ha iniziato a protestare in maniera vibrante ed è stata allontanata dal velivolo (e ripartita il giorno successivo). Dopo altre due ore con i passeggeri a bordo, l'aereo ha effettuato finalmente il decollo, atterrando oltre l'1 di notte al Guglielmo Marconi di Bologna. Commenti ALGHERO – Un volo di 75', che si è trasformato in un'odissea conclusa con circa otto ore di ritardo. E' quello che è accaduto nei giorni scorsi ai passeggeri del volo Alghero-Bologna targato Ryanair, che pare adiranno alle vie legali. Giunti regolarmente all'aeroporto Riviera del corallo per prendere il volo previsto per le 16.20, hanno effettuato i controlli di prassi, per poi sentirsi annunciare un primo ritardo legato, pare, allo sciopero dei controllori di volo in Francia.Dopo circa un'ora e mezza di attesa, è arrivato all'annuncio ufficiale: decollo alle 21.45. A quel punto, piuttosto arrabbiati e, pare, lasciati in balia degli eventi, i passeggeri si sono rifocillati al bar della zona partenze, dove ormai erano già arrivati. Bar che, al termine di una lunga giornata, ha consumato quanto aveva e ha quindi dovuto chiudere. Solo a quel punto, è stato spiegato dai passeggeri, sono arrivati dei “buoni” da parte della compagnia aerea.Dopo un ulteriore quarto d'ora di ritardo, alle 22 è arrivato il momento dell'imbarco. Tutto risolto? Purtroppo no. Infatti, a quel punto si è incastrato all'aereo il traino per il “pushback” (la retromarcia per allontanarsi dal terminal prima della fase di rullaggio). A quel punto, una passeggera alterata ha iniziato a protestare in maniera vibrante ed è stata allontanata dal velivolo (e ripartita il giorno successivo). Dopo altre due ore con i passeggeri a bordo, l'aereo ha effettuato finalmente il decollo, atterrando oltre l'1 di notte al Guglielmo Marconi di Bologna.