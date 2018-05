Condividi | Red 16:26 Da una prima ricostruzione, un pastore abruzzese adulto sarebbe stato picchiato, legato in un sacco e poi lanciato da un´altezza di circa 6metri, finendo sulle sponde dello stagno del Calich Alghero: cane bastonato e gettato dal cavalcavia



ALGHERO – Un atto vile e disumano. E' quello che si è registrato oggi (domenica) ad Alghero. Da una prima ricostruzione, un pastore abruzzese adulto (cane di circa 40chilogrammi di peso) sarebbe stato picchiato, legato in un sacco e poi lanciato dal cavalcavia sopra il Rio Barca e, dopo un volo di circa 6metri, è finito sulle sponde dello stagno del Calich.



Del fatto si è accorto un pescatore, presente in zona, che è andato subito a controllare tra la vegetazione, sentendo i guaiti del povero animale. A quel punto, ha chiamato la Polizia locale e, con loro, sono giunti sul posto anche gli uomini della locale Compagnia Barracellare ed i veterinari dell'Asl. Il cane presenta diverse fratture ed alcuni denti spezzati.



«Quando non c'è un limite. È successo oggi, in pieno giorno. È stato o picchiato o investito... ma probabilmente non bastava un gesto tanto schifoso, allora per finire, lo hanno lanciato da un ponte. Noi non abbiamo parole, il cane é vivo (per miracolo) è stato soccorso e ricoverato immediatamente. Stasera sapremo meglio le sue condizioni. Per il momento ringraziamo di cuore la Compagnia Barracellare di Alghero per l'immediato impegno, la Asl veterinaria di Sassari e il Taxi-Dog per il soccorso. Chiediamo però a chiunque avesse visto qualcosa di avvisare noi o la Compagnia Barracellare di Alghero... perché un gesto simile non può passare nel dimenticatoio e chi lo ha commesso deve pagare», hanno scritto sulla loro pagina Facebook gli amministatori del Canile Primavera, che hanno pubblicato alcune foto della vicenda, tra le quali, quella che il Quotidiano di Alghero propone ai propri lettori.



Nella foto (del Canile Primavera): un momento dei soccorsi Commenti ALGHERO – Un atto vile e disumano. E' quello che si è registrato oggi (domenica) ad Alghero. Da una prima ricostruzione, un pastore abruzzese adulto (cane di circa 40chilogrammi di peso) sarebbe stato picchiato, legato in un sacco e poi lanciato dal cavalcavia sopra il Rio Barca e, dopo un volo di circa 6metri, è finito sulle sponde dello stagno del Calich.Del fatto si è accorto un pescatore, presente in zona, che è andato subito a controllare tra la vegetazione, sentendo i guaiti del povero animale. A quel punto, ha chiamato la Polizia locale e, con loro, sono giunti sul posto anche gli uomini della locale Compagnia Barracellare ed i veterinari dell'Asl. Il cane presenta diverse fratture ed alcuni denti spezzati.«Quando non c'è un limite. È successo oggi, in pieno giorno. È stato o picchiato o investito... ma probabilmente non bastava un gesto tanto schifoso, allora per finire, lo hanno lanciato da un ponte. Noi non abbiamo parole, il cane é vivo (per miracolo) è stato soccorso e ricoverato immediatamente. Stasera sapremo meglio le sue condizioni. Per il momento ringraziamo di cuore la Compagnia Barracellare di Alghero per l'immediato impegno, la Asl veterinaria di Sassari e il Taxi-Dog per il soccorso. Chiediamo però a chiunque avesse visto qualcosa di avvisare noi o la Compagnia Barracellare di Alghero... perché un gesto simile non può passare nel dimenticatoio e chi lo ha commesso deve pagare», hanno scritto sulla loro pagina Facebook gli amministatori del Canile Primavera, che hanno pubblicato alcune foto della vicenda, tra le quali, quella che il Quotidiano di Alghero propone ai propri lettori.Nella foto (del Canile Primavera): un momento dei soccorsi