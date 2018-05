Condividi | Red 15:04 Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate ed a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Sarroch e quelle del Gruppo di Cagliari hanno concluso due distinti controlli nei confronti di altrettanti soggetti, proprietari di immobili Affitti in nero per 93mila euro a Cagliari



CAGLIARI - Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate ed a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Sarroch e quelle del Gruppo di Cagliari hanno concluso due distinti controlli nei confronti di altrettanti soggetti, proprietari di immobili. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica della regolare dichiarazione dei canoni di locazione percepiti sia per la cessione temporanea d’azienda, sia per l’affitto di immobili.



In un primo intervento, operato dai militari della Tenenza di Sarroch nei confronti di una società operante a Cagliari nel settore della ristorazione, i militari hanno rilevato che per gli anni 2015 e 2016, la società controllata ha omesso di inserire, nella dichiarazione dei redditi, i proventi derivanti da canoni di affitto (sia del ramo d’azienda, sia dell’immobile di cui aveva il possesso) per un importo pari a 90.990euro. Dopo un secondo intervento, eseguito dai finanzieri del Gruppo di Cagliari, è stata accertata, nei confronti di un soggetto residente nel capoluogo, la mancata dichiarazione di canoni di locazione di un immobile per complessivi 1.850euro. Commenti CAGLIARI - Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate ed a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Sarroch e quelle del Gruppo di Cagliari hanno concluso due distinti controlli nei confronti di altrettanti soggetti, proprietari di immobili. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica della regolare dichiarazione dei canoni di locazione percepiti sia per la cessione temporanea d’azienda, sia per l’affitto di immobili.In un primo intervento, operato dai militari della Tenenza di Sarroch nei confronti di una società operante a Cagliari nel settore della ristorazione, i militari hanno rilevato che per gli anni 2015 e 2016, la società controllata ha omesso di inserire, nella dichiarazione dei redditi, i proventi derivanti da canoni di affitto (sia del ramo d’azienda, sia dell’immobile di cui aveva il possesso) per un importo pari a 90.990euro. Dopo un secondo intervento, eseguito dai finanzieri del Gruppo di Cagliari, è stata accertata, nei confronti di un soggetto residente nel capoluogo, la mancata dichiarazione di canoni di locazione di un immobile per complessivi 1.850euro.