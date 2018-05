video Condividi | A.S. 21:30 Aspa 2018 a Nicola Ókin Frioli



E´ lui il vincitore assoluto della prima edizione dell´Alghero Street Photography Awards. Il reportage di Nicola dal titolo "Piatsaw - A diary on the resistance of the native people of Ecuadorian Amazon" racconta le diverse modalità di resistenza delle popolazioni indigene nell´Amazzonia Ecuadoriana minacciate dalle concessioni rilasciate alle società straniere per attività estrattive. Il premio consegnato questa sera dal sindaco di Alghero Mario Bruno.